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Интерфакс-АВН

Вице-премьер Борисов призывает переводить морские научные исследования на самоокупаемость

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Вице-премьер РФ Юрий Борисов
Вице-премьер РФ Юрий Борисов.
Источник изображения: © Михаил Метцель/ТАСС

У РФ мало новых судов и исследовательских кадров

Москва. 19 февраля. ИНТЕРФАКС - Вклад государства в научные морские исследования должен окупаться, считает вице-премьер Юрий Борисов.

"Для меня почти аксиома - морские научные исследования должны хотя бы частично окупаться. Понятно, что их результаты имеют отложенный или опосредованный экономический эффект, не дают сиюминутной отдачи. Но в тоже время они имеют реальный коммерческий спрос. Надо думать о том, как запускать механизм софинансирования", - сказал Борисов в среду на заседании Морской коллегии при правительстве России.

Он заявил, что без проведения морских научных исследований невозможно обеспечить устойчивое развитие морской деятельности во всех её аспектах. По его данным, такие исследования проводятся многими организациями Минобрнауки, Минприроды, Минсельхоза, Минобороны и других ведомств.

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Страны
Россия
Персоны
Борисов Юрий
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