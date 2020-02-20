Сенатор США призвала к переговорам с Россией по ДСНВ

Сенатор конгресса США от штата Миннесота Эми Клобушар пообещала в случае своего избрания президентом страны немедленно начать переговоры о продлении российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название СНВ-3). Об этом претендент на пост президента США заявила на встрече с избирателями, сообщил в среду, 19 февраля, телеканал CNN.

Отвечая на вопрос, что бы она сказала в первую очередь в случае своей первой встречи с президентом РФ, Клобушар отметила, что поздоровалась бы. «Я бы заявила о решимости отстаивать нашу демократию и права человека, а также коснулась бы всего, что не в порядке, с моей точки зрения», — поделилась политик планами.

Далее сенатор продолжила, что заявила бы о необходимости начать переговоры по договорам с РФ в области ядерных вооружений, так как действующий президент США уже вывел страну из первого договора (ДРСМД).

«Срок действия другого договора, который называется ДСНВ, истечет во время срока полномочий следующего президента США. Я бы немедленно начала вести переговоры по этим вопросам и считаю возможным делать оба дела одновременно», — подчеркнула политик.

ДРСМД был заключен между СССР и Соединенными Штатами в 1987 году и запрещал двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней и меньшей дальности. В феврале 2019 года Вашингтон начал процедуру выхода из договора, обвинив российскую сторону в невыполнении пунктов документа из-за наличия ракеты 9М729, дальность полета которой якобы превышает допустимые нормы.

2 августа ДРСМД утратил силу, Россия также была вынуждена приостановить выполнение своих обязательств.