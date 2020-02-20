Американское оружие убивает союзников по НАТО

Тепррористы в Сирии используют против турецких военнослужащих и мирных граждан оружие, поступающее на северо-восток республики с территории Ирака при «непосредственном участии» Соединенных Штатов.

Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев, передает ТАСС.

По его словам, с января из Ирака в Сирию прибыло в общей сложности 13 военных колонн с более чем 80 единицами бронетехники, 300 грузовиками с боеприпасами и другим вооружением. «Командованием американских войск в регионе осуществляется интенсивное насыщение территории Заевфратья оружием», - уточнили в ЦПВС.

Таким образом усложняется ситуация на северо-востоке Сирии, в том числе на территориях подконтрольных глобальной коалиции из 68 стран, возглавляемой Вашингтоном, по борьбе с «Исламским государством» (террористическая организация, запрещенная в России), отметил Журавлев.