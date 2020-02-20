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Airbus Helicopters поставит ВМС Франции поисково-спасательные вертолеты H-160

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Источник изображения: Фото: airbus.com

ЦАМТО, 19 февраля. Компания Airbus Helicopters объявила о получении заказа на поставку Генеральному директорату по вооружениям Министерства ВС Франции (DGA) четырех вертолетов H-160.

Эти вертолеты будут применяться ВМС Франции для проведения поисково-спасательных операций. Соглашения подписано в рамках партнерства между Airbus Helicopters, Babcock и Safran Helicopter Engines.

ВМС Франции смогут приступить к эксплуатации вертолетов в 2022 году сроком на десять лет. Это временное решение позволит французскому флоту заполнить пробел, который образуется после списания устаревших вертолетов "Алуэтт-3" до поставки новых H-160М "Гепард". Airbus Helicopters и ее партнеры также будут нести ответственность за поддержание высокого уровня готовности к применению поставленных вертолетов. Кроме того, будет поддерживаться постоянная обратная связь с ВМС Франции, что будет способствовать разработке военной версии H-160М "Гепард" и системы его поддержки.

H-160 представляет собой средний двухдвигательный вертолет нового поколения, оснащенный двигателями Arrano. Машина спроектирована по модульному принципу и может применяться для выполнения различных задач, от морских перевозок и частных перелетов до оказания скорой медицинской помощи, а также в интересах государственных служб. К эксплуатации машины планируется приступить в конце 2020 года. Первые поставки модульной военной версии, H-160M "Гепард" (Guepard), запланированы на 2026 год.

В перспективе в рамках программы поставки легкого межвидового вертолета HIL (Helicoptere Interarmees Leger) Министерство вооруженных сил Франции намерено закупить 169 вертолетов H-160M, которые заменят значительное количество состоящей на вооружении видов Вооруженных сил Франции устаревшей вертолетной техники машинами, выполненными на базе единой платформы.

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Страны
Франция
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Airbus
Airbus Helicopters
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Safran
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Медицина
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