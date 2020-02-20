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В Военно-морском политехническом институте ВУНЦ ВМФ запустят газотурбогенератор для корабельной ГТУ-6А

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ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия»
ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия».
Источник изображения: Минобороны РФ

ЦАМТО, 19 февраля. На территории Военно-морского политехнического института ВУНЦ ВМФ в учебно-тренировочном комплексе газотурбинных энергетических установок 20 февраля будет введен в строй действующий образец корабельной техники – газотурбогенератор ГТУ-6А.

Данная установка (или "горячий" макет) предназначена для подготовки слушателей и курсантов дополнительного профессионального, высшего и среднего профессионального образования по ряду вопросов боевой и повседневной эксплуатации технических средств электромеханической боевой части надводных кораблей с газотурбинными энергетическими установками. Аналоги данного генератора используются на больших противолодочных кораблях проекта 1155, на ракетных крейсерах проектов 1164.

Участникам и гостям мероприятия будет продемонстрировано учебное занятие практической направленности "Подготовка к пуску, пуск, наблюдение во время работы и остановка ГТГ" для курсантов факультета "Турбинных энергетических установок, применения и эксплуатации вооружения и средств РХБЗ сил флота".

Действующий газотурбинный генератор (ГТГ) позволит повысить качество практической подготовки будущих инженеров-механиков ВМФ при изучении физических процессов, принципа действия, правил эксплуатации, технического обслуживания, ремонта, а также отработке принятия инженерных решений в процессе использования главных и вспомогательных механизмов кораблей ВМФ, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
пр. 1155
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