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Военное обозрение

Варшавский институт: В случае вооружённого конфликта с НАТО русские возьмут Шпицберген

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Источник изображения: topwar.ru

Варшавский институт, основанный в 2014 году и являющийся польским аналитическим центром, активно содействующим политике НАТО, публикует материал, посвящённый России и Норвегии. Аналитики этого института «озабочены» тем, что Россия «милитаризирует» Арктику.

В статье Варшавского института, опубликованной в польской прессе, заявлено, что Россия оказывает давление на Норвегию с целью упрочить свои позиции на архипелаге Шпицберген.

Из статьи:

Архипелаг не представляет большой экономической ценности, но для российских военных он является важным пунктом на карте Арктики, интенсивно милитаризируемой Москвой. Шпицберген – на основании договора – является демилитаризованной зоной, где разрешена предпринимательская деятельность. Такую деятельность помимо Норвегии на архипелаге ведёт только Россия. И Москва пытается использовать возможность для увеличения своего присутствия на Шпицбергене.

В материале говорится о том, что в случае вооружённого конфликта с НАТО русские возьмут острова под свой контроль.

Из материала Варшавского института:

Установив там радары и ракетные комплексы, русские укрепят зону противодействия и ограничат пространство для маневра сил НАТО в Баренцевом море вблизи основных баз Северного флота.

В статье рассказывается о том, что МИД России высказал озабоченность действиями официального Осло, пытающегося огранить российскую деятельность на Шпицбергене. В Варшавском институте заявления МИД РФ назвали «российской провокацией».

Варшавский институт:

Напряжение может возрасти ещё больше, когда в марте в Норвегии пройдут учения НАТО. В предыдущие годы русские уже пытались сорвать подобные усилия Альянса в Арктическом регионе.

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Страны
Норвегия
Польша
Россия
Проекты
NATO
Арктика
Военные учения
СФ
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