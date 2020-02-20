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Военное обозрение

Флагману Черноморского флота продлили походную готовность без модернизации

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Источник изображения: topwar.ru

Флагман Черноморского флота - гвардейский ракетный крейсер "Москва" прослужит еще около десяти лет, срок службы корабля продлен до 2030 года. Об этом сообщает Mil.Press FLOT со ссылкой на два информированных отраслевых источника.

Как пояснили источники издания, в настояще время крейсер проходит ремонт с восстановлением походной готовности, речи о модернизации пока не идет. На корабле отремонтировали ГЭУ, основное внимание уделив ремонту газотурбогенераторов, редукторов, топливной аппаратуры, газоходов маршевых газотурбинных двигателей и других элементов установки. Передачу крейсера в состав Черноморского флота наметили на второй квартал этого года.

При этом источники утверждают, что модернизация крейсера в будущем возможна, но только при выделении на это средств. В настоящее время у Минобороны на модернизацию денег нет. В то же время модернизация и дальнейшее продление срока службы "Москвы" может оказаться нецелесообразным, так как к 2030 году "Москве" будет уже 47 лет.

Крейсер "Москва" не выходил в море с 2016 года в связи с ремонтом, первое плавание после завершения первого этапа ремонта состоялось 5 июня 2019 года.

Крейсер "Москва" был заложен на стапеле Николаевского судостроительного завода имени 61 коммунара в 1976 году как ракетный крейсер "Слава", является головным в серии ракетных крейсеров. Спущен на воду 27 июля 1979 г., введен в строй в 1983 году. Водоизмещение – 11380 тонн. Оснащен 16 пусковыми установками ракет "Вулкан", артиллерией, средствами ПВО, торпедными аппаратами и установками для ведения огня глубинными бомбами.

Предыдущий раз крейсер находился в море с сентября 2015 года по январь 2016 года в восточной части Средиземного моря для противовоздушного прикрытия с морского направления российской авиабазы Хмеймим в Сирии.

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