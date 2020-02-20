Войти
ТАСС

Второй пуск спутников связи OneWeb с Байконура запланирован на вторую половину марта

460
0
0
Источник изображения: Фото: Roscosmos/ESA-CNES-Arianespace

Спутники пока находятся в производстве

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Британские спутники связи OneWeb будут запущены с космодрома Байконур во второй половине марта. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании OneWeb в России.

"Пуск назначен на вторую половину марта. Дата пока согласовывается", - сказал представитель компании.

Сейчас спутники еще находятся в производстве. "Как только они все будут готовы и пройдут необходимые проверки, их сразу отправят на Байконур", - добавили в пресс-службе OneWeb. Это произойдет в ближайшее время.

Первые шесть спутников OneWeb были запущены 28 февраля 2019 года с космодрома Куру во Французской Гвиане на ракете-носителе "Союз-СТ". Еще 34 аппарата отправились на орбиту на ракете "Союз-2.1б" с космодрома Байконур 7 февраля. В общей сложности OneWeb планирует развернуть на околоземной орбите 648 спутников. К 2021 году британская компания намерена обеспечить круглосуточную связь для пользователей по всей планете.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Гвиана
Россия
Франция
Проекты
Байконур
Союз-2 РН
Похожие новости
10.02.2020
Запущенные с Байконура спутники OneWeb успешно выведены на рабочую орбиту
20.03.2019
Новая ракета Arianespace отправит 30 спутников OneWeb в 2020 году
15.03.2019
Компания OneWeb планирует сжигать в атмосфере Земли отслужившие свой срок спутники
01.03.2019
Рогозин поздравил главу OneWeb с успешным выводом на орбиту британских спутников связи ракетой "Союз"
03.01.2019
Уходят с орбиты
31.10.2016
Экс-акционеры ЮКОСа оставили Францию без спутников Galileo
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.02 10:17
  • 5
Курды готовы влиться в состав сирийской армии
  • 20.02 10:14
  • 3
Чубайс рассказал о «революции» в производстве графеновых нанотрубок в России
  • 20.02 09:44
  • 1
Подлетный лов: разработан новый способ стыковки орбитальных аппаратов
  • 20.02 09:42
  • 3
Американские АПЛ получат гиперзвуковые ракеты
  • 20.02 09:36
  • 1
Опубликовано видео стрельб модернизированных Т-72
  • 20.02 09:05
  • 104
"МиГ" и "Сухой" объединят для производства всей боевой авиации РФ
  • 20.02 07:36
  • 8
SpaceX перенесла запуск ракеты с 60 спутниками Starlink
  • 20.02 05:28
  • 12
Bombardier CSeries стал Airbus A220
  • 20.02 05:27
  • 7844
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 20.02 03:38
  • 1
Компания UVision продемонстрировала барражирующий боеприпас Hero-120 неназванной стране НАТО
  • 20.02 01:26
  • 4
Интервью генерального директора ООО «Военно-промышленная компания»
  • 20.02 01:11
  • 120
Путин создаст должность зампреда Совета безопасности РФ и предложит ее Медведеву
  • 20.02 00:58
  • 1
Битва титанов: атомный крейсер "Киров" сравнили с линкором США "Айова"
  • 19.02 23:50
  • 3
Поставки вооружения и военной техники в вооруженные силы Украины в 2019 году
  • 19.02 23:15
  • 1
Украина может свернуть свои ракетные программы