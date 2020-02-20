Вьетнам снова ведет переговоры о приобретении третьей пары фрегатов типа «Гепард»

Как сообщает журнал "Эксперт" в материале Алексея Хазбиева "Ханой хочет еще парочку "Гепардов", ВМС Вьетнама полны решимости приобрести в России третью пару легких фрегатов - на сей раз оснащенных сверхзвуковыми ракетами "Калибр". Эти корабли обойдутся Ханою примерно в 800 млн долларов. Но сделка состоится лишь в том случае, если политическое руководство Вьетнама сможет уговорить украинские власти разрешить поставку в Россию газотурбинных двигателей, производство которых нам так и не удалось освоить.

Графическое изображение фрегата проекта 11661Э (шифр "Гепард 3.9") в одном из вариантов с оснащением вертикальными пусковыми установками комплекса УКСК с ракетной системой "Калибр" (с) АО "Зеленодорльское проектно-конструкторское бюро"

Вьетнамские военные начали предконтрактные переговоры с "Рособоронэкспортом" о размещении заказа на строительство третьей пары легких фрегатов класса "Гепард 3.9" [проект 11661Э] на судостроительном заводе в Зеленодольске. Как заявил нам высокопоставленный источник в российском ОПК, сейчас стороны обсуждают технический облик этих кораблей, а также возможную номенклатуру вооружений. И хотя конкретные спецификации последних все еще находится в стадии согласования, вьетнамские моряки уже выразили пожелание, чтобы новые "Гепарды" оснастили ударным комплексами последнего поколения. А именно - сверхзвуковыми крылатыми ракетами "Калибр" в экспортной модификации. Предполагается, что таких ракет будет как минимум восемь на борту каждого корабля.

Эти комплексы необходимы вьетнамским ВМС для эффективной обороны части островов и скал архипелага Спратли, которые хоть и находятся под фактическим контролем Ханоя, но оспариваются другими странами, включая Китай, Филиппины и Малайзию.

"Вьетнамцы пока не определились с тем, какие возможности фрегатов им необходимо нарастить - противолодочные или противовоздушные. Но как только этот вопрос прояснится, в ФСВТС сразу же поступит соответствующая заявка от местных Военно-морских сил, после чего можно будет готовить контракт к подписанию", - говорит собеседник "Эксперта" - "При самом благоприятном сценарии это может произойти уже до конца нынешнего года".

Напомним, что первую пару "Гепардов" ВМС Вьетнама ввели в строй почти девять лет назад. И тогда же было принято решение о строительстве еще двух кораблей этого типа, но с усиленным противолодочным вооружением. Изначально предполагалось, что первый из них будет передан вьетнамским морякам в феврале 2017 года, а второй - три месяца спустя - в июне того же года. Но по факту эти сроки пришлось сдвинуть почти на год. И, в общем, понятно, почему.

Не секрет, что после введения украинских санкций поставка морских газотурбинных двигателей николаевского предприятия "Зоря-Машпроект" в нашу страну оказалась фактически заблокирована. У нас подобных агрегатов пока не производится, а заменить украинские моторы, например, на немецкие, нашей промышленности не удалось. Заметим, что российское НПО "Сатурн" уже несколько лет ведет опытно-конструкторские работы по созданию морских газотурбинных двигателей, но они все еще находятся на этапе испытаний. Более того, как выяснил "Эксперт", силовые установки отечественного производства предназначены для более мощных кораблей, в частности фрегатов проекта 22350. А вот по моторам для легких кораблей, в том числе, класса "Гепард", у нас не ведутся даже НИОКР.

Такое положение дел едва не привело к срыву контракта. И только благодаря усилиям политического руководства Вьетнама ситуацию с Украиной удалось разрешить к взаимной выгоде всех участников этого процесса. Последние два "Гепарда" обошлись Ханою в общей сложности почти в 700 млн долларов. Причем наша страна согласилась предоставить покупателю долгосрочный кредит, который регулярно обслуживается.

Но уже сейчас ясно, что третья пара таких кораблей будет стоить как минимум на 100 млн долларов дороже, в том числе из-за установки на них новых ракетных комплексов "Калибр-НКЭ". Нет никаких сомнений и в том, что Ханой попытается сделать все возможное, чтобы использовать сложившуюся ситуацию и получить от "Рособоронэкспорта" приличную скидку. Тем более, что переговорная позиция Вьетнама выглядит довольно сильной. Эта страна приобретает легкие фрегаты не только у нас, но и в Нидерландах. В частности, у компании Damen Group ВМС Вьетнама заказали сразу четыре корабля класса Sigma. И в случае противодействия со стороны Украины вполне может полностью переориентироваться на голландцев [контракт вьетнамской стороны на фрегаты проекта SIGMA так и не вступил в действие и был аннулирован - bmpd].

Правда, голландские фрегаты стоит почти на четверть дороже наших "Гепардов" и ничего похожего на российские "Калибры" у них на вооружении нет. Большинство опрошенных нами экспертов уверены, что именно это обстоятельство сыграло ключевую роль в том, что Ханой, несмотря на трудности с украинскими двигателями, все-таки решил приобрести новые корабли именно в России. Весь вопрос в том, удастся ли вьетнамцам уговорить власти в Киеве разрешить поставку в Зеленодольск своих газотурбинных энергетических установок, и на каких условиях.