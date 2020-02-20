Прейскурант бомбардировки: во сколько обходятся американские боеприпасы

Источник изображения: topwar.ru

Пентагон, сделав упор на концепцию бесконтактной войны, достаточно быстро стал расточительно эксплуатировать свои бомбовые арсеналы, которые состоят далеко не из чугунных болванок, а пополняются достаточно дорогостоящими изделиями.

Только в 2019 году американская авиация использовала 7423 боеприпаса различного типа в Афганистане и еще 4729 в Ираке и Сирии. В этой связи интересной представляется прейскурант их стоимости, представленный The War Zone.

Как указывает издание, следует учесть, что цены колеблются, «в некоторых случаях дико», в зависимости от различных факторов, включая снижение стоимости при покупке большой партии. Это требует их дифференциации по родам войск. Необходимо также понимать, что существуют специализированные версии боеприпасов, которые могут стоить существенно дороже своих более массовых «собратьев». При этом их цена усредняется.

Ракеты класса «воздух-воздух»:

AIM-9X Sidewinder (ВВС) - $472,000

AIM-9X Sidewinder (ВМС) - $430,818

AIM-120D Advanced Medium-Range Air to Air Missile (AMRAAM) (ВВС) - $1, 095 млн

AIM-120D Advanced Medium-Range Air to Air Missile (AMRAAM) (ВМС) - $995 018 тыс.

Источник изображения: topwar.ru

AIM-9X

Источник изображения: topwar.ru

AIM-120

Ракеты класса «воздух-поверхность»:

AGM-88G Advanced Anti-Radiation Managed Missile-Extended Range (AARGM-ER) (ВМС) - $6,149 млн

AGM-114 Hellfire (ВВС)- $70 000

AGM-114 Hellfire (Армия) - $213 143

AGM-114 Hellfire (ВМС) - $45 409

AGM-158 Joint Air-to-Surface Standoff Missile (JASSM) (ВВС) - $1,266 млн

AGM-158C Long Range Anti-Ship Missile (LRASM) (ВВС) - $3,960 млн.

AGM-158C Long Range Anti-Ship Missile (LRASM) (ВМС) - $3,518 млн

AGM-179A Joint Air-to-Ground Missile (JAGM) (Армия) - $324 805

AGM-179A Joint Air-to-Ground Missile (JAGM) (ВМС) - $243 281

Источник изображения: topwar.ru

AGM-114

Источник изображения: topwar.ru

AGM-158

Источник изображения: topwar.ru

AGM-158C

Источник изображения: topwar.ru

AGM-179A

Высокоточные бомбы:

GBU-39/B бомба малого диаметра (SDB) (ВВС) - $39 000

GBU-53/B StormBreaker / Small Diameter Bomb II (SDB II) (ВВС) - $195 000

GBU-53/B StormBreaker / Small Diameter Bomb II (SDB II) (ВМС) - $220 916

Joint Direct Attack Munition (JDAM) (ВВС) - $21,000

Joint Direct Attack Munition (JDAM) (ВМС) - $22,208

Источник изображения: topwar.ru

JDAM

Так называемый «чугуний» тоже далеко не дешев. В соответствии с бюджетом ВВС, стандартная неуправляемая бомба Mk82 500-фунтового класса обойдется в $4 000 за единицу, в то время как 2000-фунтовые неуправляемые бомбы класса Mk84 стоят $16 000 за штуку.

Таким образом, как видно из представленной The War Zone подборки, наиболее дорогим боеприпасом, обходящимся в более чем $6 млн, является AARGM-ER. Это противорадиолокационная ракета большой дальности, которую планируется интегрировать в состав вооружения самолетов F/A-18E/F, EA-18G и F-35A/C. Второе место достается AGM-158C, стоящей под $4 млн. Это противокорабельная ракета большой дальности, призванная прийти на замену «Гарпуну». На третьей позиции оказалась AGM-158, за которую придется отдать почти $1,3 млн. Это высокоточная КР, призванная поражать важные, высокозащищённые стационарные и перемещаемые цели.