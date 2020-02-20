Прейскурант бомбардировки: во сколько обходятся американские боеприпасы

Источник изображения: topwar.ru
Пентагон, сделав упор на концепцию бесконтактной войны, достаточно быстро стал расточительно эксплуатировать свои бомбовые арсеналы, которые состоят далеко не из чугунных болванок, а пополняются достаточно дорогостоящими изделиями.
Только в 2019 году американская авиация использовала 7423 боеприпаса различного типа в Афганистане и еще 4729 в Ираке и Сирии. В этой связи интересной представляется прейскурант их стоимости, представленный The War Zone.
Как указывает издание, следует учесть, что цены колеблются, «в некоторых случаях дико», в зависимости от различных факторов, включая снижение стоимости при покупке большой партии. Это требует их дифференциации по родам войск. Необходимо также понимать, что существуют специализированные версии боеприпасов, которые могут стоить существенно дороже своих более массовых «собратьев». При этом их цена усредняется.
Ракеты класса «воздух-воздух»:
AIM-9X Sidewinder (ВВС) - $472,000
AIM-9X Sidewinder (ВМС) - $430,818
AIM-120D Advanced Medium-Range Air to Air Missile (AMRAAM) (ВВС) - $1, 095 млн
AIM-120D Advanced Medium-Range Air to Air Missile (AMRAAM) (ВМС) - $995 018 тыс.
Источник изображения: topwar.ru
AIM-9X
Источник изображения: topwar.ru
AIM-120
Ракеты класса «воздух-поверхность»:
AGM-88G Advanced Anti-Radiation Managed Missile-Extended Range (AARGM-ER) (ВМС) - $6,149 млн
AGM-114 Hellfire (ВВС)- $70 000
AGM-114 Hellfire (Армия) - $213 143
AGM-114 Hellfire (ВМС) - $45 409
AGM-158 Joint Air-to-Surface Standoff Missile (JASSM) (ВВС) - $1,266 млн
AGM-158C Long Range Anti-Ship Missile (LRASM) (ВВС) - $3,960 млн.
AGM-158C Long Range Anti-Ship Missile (LRASM) (ВМС) - $3,518 млн
AGM-179A Joint Air-to-Ground Missile (JAGM) (Армия) - $324 805
AGM-179A Joint Air-to-Ground Missile (JAGM) (ВМС) - $243 281
Источник изображения: topwar.ru
AGM-114
Источник изображения: topwar.ru
AGM-158
Источник изображения: topwar.ru
AGM-158C
Источник изображения: topwar.ru
AGM-179A
Высокоточные бомбы:
GBU-39/B бомба малого диаметра (SDB) (ВВС) - $39 000
GBU-53/B StormBreaker / Small Diameter Bomb II (SDB II) (ВВС) - $195 000
GBU-53/B StormBreaker / Small Diameter Bomb II (SDB II) (ВМС) - $220 916
Joint Direct Attack Munition (JDAM) (ВВС) - $21,000
Joint Direct Attack Munition (JDAM) (ВМС) - $22,208
Источник изображения: topwar.ru
JDAM
Так называемый «чугуний» тоже далеко не дешев. В соответствии с бюджетом ВВС, стандартная неуправляемая бомба Mk82 500-фунтового класса обойдется в $4 000 за единицу, в то время как 2000-фунтовые неуправляемые бомбы класса Mk84 стоят $16 000 за штуку.
Таким образом, как видно из представленной The War Zone подборки, наиболее дорогим боеприпасом, обходящимся в более чем $6 млн, является AARGM-ER. Это противорадиолокационная ракета большой дальности, которую планируется интегрировать в состав вооружения самолетов F/A-18E/F, EA-18G и F-35A/C. Второе место достается AGM-158C, стоящей под $4 млн. Это противокорабельная ракета большой дальности, призванная прийти на замену «Гарпуну». На третьей позиции оказалась AGM-158, за которую придется отдать почти $1,3 млн. Это высокоточная КР, призванная поражать важные, высокозащищённые стационарные и перемещаемые цели.