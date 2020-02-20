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Военное обозрение

В Индии обнаружили месторождение лития и собрались выйти в лидеры по производству литиевых батарей

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Источник изображения: topwar.ru

В Индии заявили о том, что страна в ближайшее время может сделать существенный шаг вперёд в области энергетики и развития электротранспорта. Такие заявления прозвучали после обнаружения примерно в 100 км от Бангалора месторождения лития. Залежи находятся близ населённого пункта Мандиа.

По оценкам представителей подразделения комиссии по атомной энергии, месторождение на исследуемом участке содержит около 14 тыс. тонн этого металла.

Если Индия начнёт разработку этого месторождения, то она, как сама полагает, войдёт в число лидеров по добыче лития, присоединившись к таким традиционным его поставщикам на мировой рынок как Аргентина, Чили и Австралия.

Отмечается, что Индия сможет создать собственное крупное производство литий-ионных аккумуляторов, аккумуляторных батарей для электромобилей, доля которых с каждым годом в мире увеличивается.

На сегодняшний день основным поставщиком литиевых батарей в Индию является Китай.

Однако эксперты в области геологии отмечают, что индийские амбиции слишком высоки на фоне относительно небольшого объёма обнаруженного металла в месторождении. Ежегодно в мире его добывается около 35 тыс. тонн. А в упомянутых Аргентине и Чили их за всю историю «промысла» добыли 1,7 и 8,6 млн тонн соответственно. На этом фоне индийские 14 тыс. тонн действительно выглядят крайне ограниченным запасом.

Однако в индийской энергетической отрасли отмечают, что нужно увеличить вложения в геологоразведку, чтобы получить данные о возможном наличии других месторождений этого металла в стране.

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  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Аргентина
Индия
Китай
Чили
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