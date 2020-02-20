ВМС США планируют проектирование нового крейсера

Как сообщает американский веб-ресурс militarywatchmagazine.com , cогласно направленному министерством обороны США 10 февраля 2020 года в законодательные учреждения проекту оборонного бюджета США на 2021 финансовый год (начнется 1 октября 2020 года), военно-морские силы США в 2021 финансовом году планируют начать рассчитанную на пять лет программу проектирования "тяжелого надводного боевого корабля нового поколения" (Next generation heavy surface combat ship) - то есть надводного корабля крейсерского класса.

CG 73 Port Royal - последний в серии ракетный крейсер ВМС США типа Ticonderoga, вступивший в строй в 1994 году. Перл-Харбор, 28.09.2015 (с) WadeArmstrong / www.shipspotting.com

Согласно бюджетным документам, проектирование нового корабля будет вестись с "опорой на более старые проверенные технологии", которые будут интегрированы "в новую конструкцию корпуса, которая обеспечит гибкость платформы и возможности роста для удовлетворения прогнозируемых перспективных системных требований флота". ВМС США запрашивают 46,45 млн долл на программу проектирования нового корабля в 2021 финансовом году, и около 150 млн долл на 2022 финансовый год.

В последние 30 лет ВМС США неоднократно начинали программы проектирования крупных надводных кораблей крейсерского класса, однако ни одна из них не дошла до практического вопрлощения. Однако в настоящее время американский флот сталкивается с необходимость поиска замены для начатых выводом из состава ВМС крейсеров типа Ticonderoga постройки 1980-х и начала 1990-х годов, а также с требованиямми создания перспективного корабля вместо эскадренных миноносцев типа Zumwalt, программа строительства которых была ограничена всего тремя единицами.