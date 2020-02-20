Севморпутем на Южный полюс

В освоении шестого континента пригодился опыт челюскинцев и папанинцев

Активное изучение Антарктиды началось еще в ходе Второй мировой. В начале 50-х на территорию шестого континента начали претендовать Австралия, Аргентина, Великобритания, Новая Зеландия, Норвегия, Франция, Чили, США.

В 1958 году в Антарктиде располагались уже 48 зарубежных научных станций, при этом по большей части в наиболее доступных и благоприятных районах. В глубь материка с баз уходили исследовательские экспедиции.

А что же СССР? 30 ноября 1955 года из Калининграда на дизель-электроходе «Обь» стартовала 1-я Комплексная антарктическая экспедиция (КАЭ-1) под руководством известного океанолога Михаила Сомова. Именно с нее началось постоянное масштабное освоение шестого континента советскими учеными. После похода Беллинсгаузена и Лазарева это было первое плавание нашего корабля к берегам Антарктиды.

“ Огромный объем исследований проделали в основном молодые специалисты, ставшие позднее крупными учеными ”

Научное руководство экспедицией было возложено на Академию наук СССР, а подготовка и техническое оснащение поручено Главному управлению Севморпути Министерства морского флота как организации со значительным опытом работ в Арктике. Международный комитет выделил нашей стране для изучения индоокеанский сектор Антарктиды.

5 января 1956 года «Обь» подошла к антарктическому материку в указанном секторе, а точнее – к удаленному и труднодоступному участку у 90-го меридиана в море Дэвиса. При высадке арктический опыт моряков и полярников весьма пригодился, поскольку разгрузка «Оби» и подошедшего следом другого судна – «Лены» проходила в экстремальных условиях: ураганные ветры, штормы, айсберги, ненадежный ледовый припай. Тогда же был открыт и печальный список наших потерь в Антарктиде – вместе с провалившейся машиной ушел под лед молодой тракторист Иван Хмара.

13 февраля 1956 года флаг СССР был поднят на базе советских ученых – поселке Мирный, который получил название в честь одного из двух шлюпов первой русской антарктической экспедиции. По здешним меркам поселок был довольно большой – без малого километр в длину. В комплекс исследований советских ученых, которые велись по программе Международного геофизического года, входили создание научной опорной базы на материке на основе южнополярных станций, изучение атмосферных процессов, основных закономерностей перемещения антарктических вод, описание ледников, установление геологических характеристик, фиксация особенностей разного рода явлений, изыскание новых районов для морских промыслов.

Чтобы выполнить столь насыщенную и разнообразную программу, совершались многочисленные полеты авиации и санно-гусеничные походы в глубь материка. В акватории моря Дэвиса и прилегающих районах Южного океана ежемесячно, включая зимний период, проводилась авиационная разведка, давшая новые, зачастую уникальные данные в различных сферах, состоялись новые географические открытия. Активно велись аэрофотосъемочные работы, что позволило создать более точные карты прибрежных и удаленных горных районов. Надо особо отметить, что этот огромный объем исследований проделали в основном молодые специалисты, ставшие позднее крупными учеными.

В горных районах были произведены аэрофото- и аэромагнитная съемки, собраны многочисленные образцы горных пород. Огромные, ранее совершенно не изученные материковые и океанические пространства получили широкую известность в нашей стране и за рубежом.

Наработки КАЭ-1 и других исследователей стали отправной точкой для последующих изысканий. В пятидесятые и последующие годы прошлого века СССР занимал в исследованиях Антарктики передовые, а во многих отношениях и лидирующие позиции.

Владимир Рощупкин, кандидат политических наук

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 6 (819) за 18 февраля 2020 года