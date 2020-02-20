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Интерфакс-АВН

Противолодочные самолеты Ту-142М3 Тихоокеанского флота РФ провели учения в Японском море

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Прошедший ремонт на ПАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г.М. Бериева" дальний противолодочный самолет Ту-142МЗ (бортовой номер "64 красный") авиации Тихоокеанского флота. Таганрог, 2019 год
Прошедший ремонт на ПАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г.М. Бериева" дальний противолодочный самолет Ту-142МЗ (бортовой номер "64 красный") авиации Тихоокеанского флота. Таганрог, 2019 год.
Источник изображения: ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"

Владивосток. 19 февраля. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Дальние противолодочные самолеты Тихоокеанского флота (ТОФ) Ту-142МЗ в ходе учебно-тренировочных полетов с аэродрома "Каменный ручей" в Хабаровском крае отработали задачи по поиску и уничтожению подлодки условного противника в Японском море.

"Летчики двух противолодочных самолетов Ту-142МЗ решали задачи по поиску, классификации и слежению за подводными лодками условного противника", - сообщила пресс-служба ТОФ.

Отмечается, что экипажи провели над акваторией Японского моря тренировку, где применялись радиолокационные и гидроакустические средства обнаружения и анализировалась полученная от них информация.

После обнаружения "субмарины" в полигоне боевой подготовки самолеты произвели сброс практических противолодочных бомб.

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Страны
Россия
Япония
Продукция
Ту-142
Проекты
Военные учения
ТОФ
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