Противолодочные самолеты Ту-142М3 Тихоокеанского флота РФ провели учения в Японском море

Владивосток. 19 февраля. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Дальние противолодочные самолеты Тихоокеанского флота (ТОФ) Ту-142МЗ в ходе учебно-тренировочных полетов с аэродрома "Каменный ручей" в Хабаровском крае отработали задачи по поиску и уничтожению подлодки условного противника в Японском море.
"Летчики двух противолодочных самолетов Ту-142МЗ решали задачи по поиску, классификации и слежению за подводными лодками условного противника", - сообщила пресс-служба ТОФ.
Отмечается, что экипажи провели над акваторией Японского моря тренировку, где применялись радиолокационные и гидроакустические средства обнаружения и анализировалась полученная от них информация.
После обнаружения "субмарины" в полигоне боевой подготовки самолеты произвели сброс практических противолодочных бомб.