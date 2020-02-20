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ТАСС

Источник: Минобороны планирует подписать контракт на поставку нескольких десятков Су-34

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Истребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34.
Источник изображения: © Марина Лысцева/ТАСС

По данным источника, это может произойти летом

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Министерство обороны России планирует летом подписать новый контракт на поставку Воздушно-космическим силам РФ нескольких десятков фронтовых бомбардировщиков Су-34, боевые возможности которых будут расширены по итогам выполнения опытно-конструкторской работы (ОКР) "Сыч". Об этом сообщил в среду ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Военное ведомство планирует заключить этим летом с ПАО "Компания "Сухой" контракт на поставку в войска нескольких десятков Су-34 с расширенными боевыми возможностями. На самолеты будет интегрировано новейшее радиоэлектронное оборудование, созданное в рамках опытно-конструкторской работы "Сыч", - рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что ОКР "Сыч" была завершена в 2019 году и, в частности, "предполагает установку на Су-34 подвесных контейнеров разведки". "Также в ходе этой работы существенно расширяется номенклатура авиационных средств поражения, которые сможет применять Су-34", - сообщил источник.

Собеседник добавил, что "в будущем планируется модернизировать авиапарк уже стоящих на вооружении Су-34".

ТАСС не располагает официальным подтверждением предоставленной источником информации.

Су-34

Многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 предназначен для поражения как наземных, так и воздушных целей днем и ночью при любых метеоусловиях. Основное вооружение самолета - управляемые ракеты классов "воздух - поверхность" и "воздух - воздух". Дальность полета Су-34 достигает 4000 км, максимальная скорость - до 1900 км/ч, боевая нагрузка - до восьми тонн.

Первый контракт на поставку министерству обороны 32 Су-34 был подписан в 2008 году. В настоящее время Новосибирский авиационный завод им. В. П. Чкалова (филиал ПАО "Компания "Сухой") завершает производство бомбардировщиков Су-34 по контракту, который был подписан с Минобороны в 2012 году и предусматривает передачу в войска 92 самолетов.

На сегодняшний день на вооружении ВКС, по разным данным, находятся от 110 до 130 фронтовых бомбардировщиков Су-34.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Су-34
Компании
Минoбороны РФ
НАЗ Чкалова
Сухой ПАО
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