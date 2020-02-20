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Военное обозрение

Когда флота не осталось: ливийские корабли разбирают для наземной техники

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Источник изображения: http://www.bog-rata.com/

До начала гражданской войны и последующей вслед за этим интервенцией военно-морские силы Ливии сложно было назвать внушительными, но примерно они соответствовали облику флота среднестатистической страны.

На вооружении состояло 11 боевых вымпелов, включая две подводные лодки типа 641, два фрегата модели 1159, один корвет проекта 1234, один десантный корабль типа «PS-700», пять тральщиков проекта 266МЭ и 14 ракетных катеров (6 модели 205 и 8 типа «Комбатант-2G». Из этой группировки осталось лишь по одному фрегату, ракетному катеру и десантному кораблю.

Развороченные в ходе боевых действий корабли разбирают, словно доноров, для нужд сухопутных войск. Впрочем, армия деградировала столь же стремительно, в частности, перейдя от классических типов наземной техники к нелепым «шушпанцерам». Одним из примеров этого тотального вырождения вооруженных сил является размещение 30-мм шестиствольной корабельной артиллерийской установки АК-630 на грузовике.

Фотографии этого творения оказались в распоряжении издания Mars.online. Как оно считает, данный «гибрид», собранный руками ливийских энтузиастов, был создан для ведения борьбы с беспилотниками, которые широко используют враждующие стороны. Второстепенной задачей данного изделия является поражение живой силы и легких бронемашин на расстоянии до 4000 м.

Источник изображения: http://www.bog-rata.com/

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  • В новости упоминаются
Страны
Ливия
Продукция
АК-630 Ласка
Проекты
1234 Овод
БПЛА
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