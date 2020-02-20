Вторая жизнь Т-72

Каким может быть тяжелый бронетранспортер

На дворе 2020 год, а БПМ Б-11 и БТР Б-10 на базе платформы «Курганец-25» только собираются поставить на опытную войсковую эксплуатацию. БМП Т-15 до сих пор на этом этапе.

Уже пять лет прошло с тех пор, как вся страна узнала, что у нас поставлена на ход изумительная военная техника, а российский ОПК все доводит ее до ума, налаживает серийное производство, генералы же примериваются и присматриваются.

Спешка тут, конечно, не нужна, кто спорит. Нам на этих боевых платформах еще с полвека гонять, нужно подойти с вниманием ко всем деталям и никак нельзя запускать в производство сырую разработку.

Однако некоторые российские мотострелковые части ездят даже на БМП-1, хотя вся эта серия, вплоть до БМП-3, морально устарела более чем полностью и 100-мм орудие тут просто вынужденный компромисс, нежели способ оживить концептуальный труп.

“ Израильтяне, превращая трофейные Т-55 в «Ахзариты», решили проблему изящно, поставив двигатель боком ”

В мотострелковые части по программе перевооружения поступает БТР-82, который хоть и эффективнее предшественников в 2,5 раза, точно так же остается морально устаревшим, даже с 30-мм пушкой, кевларовым подбоем и кондиционером.

Модернизируемая превосходным современным вооружением, смонтированным в необитаемых боевых модулях, советская техника все равно остается чудовищно незащищенной.

Учитывая, что в современной войне с ПТУР охотятся даже за живой силой противника, уж гранаты РПГ на бронетранспортер никто не пожалеет. Да и натовские «Бушмастеры» непринужденно прошивают такую броню.

Высокозащищенные БМП и бронетранспортеры требовались Российской армии еще вчера. При этом они должны быть дешевыми.

Единственный способ получить в армии что-то хорошее, но недорого – это модернизировать. Возможно, стоит присмотреться не к советским БТР, а к… танкам?

БТР-Т

В России в 90-е годы уже пытались переоборудовать Т-55 в бронетранспортер. Отпилили танку башню, посадили внутрь пять мотострелков в дополнение к двум членам экипажа. Получилось типа отделение.

В крыше ближе к корме нарезали люков, через которые бойцы должны были, выползая, десантироваться на двигательный отсек. Поставили 30-мм пушку 2А42 и одну скромную пусковую ПТРК «Конкурс».

Понятно, что у ОКБТМ тогда не было средств для более масштабной разработки и в итоге получился недобронетранспортер.

Израильский взгляд на Т-55

vpk-news.ru

Несмотря на то, что велико искушение пустить на БТР тысячи Т-55, ожидающих на запасном пути великой войны на истощение, однако Т-72, возможно, подойдет для этой роли лучше («Т-55 – танк всех времен и народов»). Он крупнее как по корпусу, так и по базе, защищеннее, подвижнее, и их у нас на хранении еще больше, чем Т-55.

Современные тенденции строительства как бронетранспортеров, так и БМП диктуют простые правила: впереди располагается моторное отделение, а в корме просторная аппарель для высадки десанта.

У танка двигатель находится сзади. Проводить перекомпоновку не только сложно, но и дорого.

Израильтяне, когда превращали трофейные Т-55 в тяжелые «Ахзариты», решили проблему не идеально, но изящно: заменили двигатель на современный, более мощный и компактный, поставив его боком. Благодаря этому вдоль правого борта появился коридор, через который бойцы, располагаясь в средней части танка, и высаживаются. Чтобы солдатам не приходилось мучительно выползать через узкий люк, была не только оборудована аппарель, но и разработана гидравлическая система подъема части крыши.

Нам вряд ли что-то мешает повторить этот трюк.

Защита вместо башни

Корпус Т-72 без башни весит около 30 тонн. Не напрягая излишне ходовую, мы имеем 16 тонн запаса на усиление брони и установку вооружений. Можем наварить на корпус дополнительные бронеплиты, обязательно усилив кормовую часть, установить контейнеры с динамической защитой.

Индивидуальные сиденья прикрутим к стене, а стены покроем кевларовым подбоем от осколков, установим хорошую оптику, цифровую радиостанцию и прочее, что советует духу времени.

vpk-news.ru

Итоговая масса бронетранспортера и соответственно его защищенность зависят от того, насколько мощный и одновременно компактный двигатель предложат наши производители. Все же тяговооруженность имеет большое значение для мотострелковых «колес». Будет хорошо, если удельная мощность составит хотя бы 22 лошадиные силы на тонну.

Без пушки не обойтись

Выбор вооружения весьма широкий и зависит о того, какую машину мы хотим получить в итоге. У наших натовских партнеров градация простая: бронетранспортеры гоняют с пулеметным вооружением, БМП – с 20–30-мм пушками. В России любят крупнее («Вторая жизнь стальной армады»).

Если мы захотим получить БМП согласно последним российским тенденциям, начнутся сложности. Башня от БМП-3 своим боекомплектом и автоматом заряжания вгрызается во внутреннее пространство корпуса, уменьшая вместимость десанта. А ведь по штатному расписанию отделение на БМП насчитывает девять бойцов, которые скорее всего не поместятся в Т-72. С необитаемым боевым модулем «Байкал» ситуация аналогичная, хотя у производителя имеются гораздо более компактные усеченные варианты модуля.

Если нам нужен БТР, то при реалистичной вместимости семь бойцов десанта плюс три члена экипажа можно установить боевой модуль с дистанционно управляемыми пулеметами калибров 14,5 и 7,62 миллиметра. И добавить 30-мм гранатомет.

Хотя с учетом российских тенденций последних лет без 30-мм пушки тут не обойтись. Тогда лучше всего подойдет «Бумеранг-БМ» с пушкой 2А42 на 500 выстрелов и четырьмя установками ПТУР «Корнет». Удобно и легкобронированную технику, огневые точки подавлять, и от танков противника обороняться.

При понимании, что перед нами тяжелая, высокозащищенная машина, не нужно ничего компенсировать излишне мощным вооружением, так что «Бумеранга-БМ» вполне достаточно, чтобы получить не БТР, а отличную БМП.

Безусловно, перекройка Т-72 на БМП или бронетранспортеры – удар по имиджу. Страна, которая создала «Армату», «Бумеранг» и «Курганец», продолжает перекраивать советскую технику, словно какие-то ближневосточные государства.

Но что нам важнее – имидж или эффективность?

Сергей Черкасов

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 6 (819) за 18 февраля 2020 года