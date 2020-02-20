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Военное обозрение

Как сегодня выглядит главная авиабаза Каддафи

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Источник изображения: https://vk.com/milinfolive

Ливийская военно-воздушная база Джофра находится в 9 км к северо-востоку от города Хун, расположенного в пустыне Сахара. Её строительством занимались советские специалисты. Согласно их воспоминаниям, был создан «идеальный объект», работавший с 1969 года.

Советские инженеры и рабочие по советскому же проекту воздвигли шикарнейшую авиабазу, какой и в СССР не было […] с построенными по всем правилам специализированными мастерскими, с современнейшим оборудованием, с громадным количеством стендов

- поясняет технический директор казанского филиала ОАО «Туполев» Лев Недзельский, участвовавший в ее создании.

Длина взлетно-посадочной полосы составляет 198 метров. На объекте базировались Ту-22, Aeritalia G. 222 и Ан-26. Машины располагались на открытых или обнесенных песком стоянках и в укрытиях. По авиабазе удар был нанесен 24 марта 2011 года французскими самолетами. 13 июня силами НАТО был осуществлен новый налет. Впрочем, обошлось без серьезного урона для ВПП и техники. Находящиеся здесь нетронутыми сверхзвуковые бомбардировщики стоят без дела десятилетиями.

И у них налет мизерный. Для поставок [в Ливию] выбирали машины с налетом 100-200 часов, да в Ливии они «накрутили» по 50-60

- поясняет Недзельский о Ту-22.

Как выглядят они сегодня вместе с другими самолетами и главной авиабазой Каддафи в целом дают представление ниже приведенные фотографии.

Источник изображения: https://vk.com/milinfolive

Источник изображения: https://vk.com/milinfolive

Уничтоженные в 2019 году Ил-76 украинской компании

Источник изображения: https://vk.com/milinfolive

Источник изображения: https://vk.com/milinfolive

Источник изображения: https://vk.com/milinfolive

Источник изображения: https://vk.com/milinfolive

Источник изображения: https://vk.com/milinfolive

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Страны
Ливия
Россия
Украина
Франция
Продукция
Ан-26
Ил-76
РС-20
Ту-22
Компании
Туполев
Проекты
NATO
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