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Барная стойка оказалась «главным ноу-хау» переоборудованного «Адмирала Горшкова»

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Источник изображения: Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

В ходе переоборудования советского авианесущего крейсера «Адмирал Горшков» в индийский авианосец Vikramaditya, осуществленного российским «Севмашем» в Северодвинске, в корабле по желанию Индии впервые в советском и российском флоте в офицерской кают-компании оказалась размещена барная стойка, пишет обозреватель ТАСС Дмитрий Литовкин.

«Индийские офицеры после вахты имеют полное право пропустить бокальчик виски или рома, не сходя с борта. Эта стойка стала одним из главных ноу-хау российских корабелов. До этого они ничего подобного не строили и в море не отправляли», — отметил автор.

В марте 2018 года единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов» возглавил составленный The National Interest рейтинг худших авианосцев в мировой истории, когда-либо спущенных на воду.

Из семи авианесущих противолодочных крейсеров проекта 1143 «Кречет», созданных в СССР, к настоящему времени в относительно боевом состоянии осталось лишь три. «Киев» и «Минск» проданы Китаю, где превратились в развлекательные центры. «Новороссийск» распилен на металлолом в Южной Корее. «Ульяновск» разобран на стапеле. «Адмирал Горшков» продан Индии. «Варяг» достался Китаю, где после переоборудования стал Liaoning. У России остался только «Адмирал Кузнецов».

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Страны
Индия
Китай
Россия
Украина
Продукция
Адмирал Горшков
Адмирал Кузнецов
Система наблюдения "Ратник"
Компании
Севмаш
Проекты
1143 Кречет
22350
Авианосец
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