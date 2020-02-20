Войти
Военно-промышленный курьер

Турция и Израиль «объединяют» силы против Сирии

408
0
+1
Источник изображения: vpk-news.ru

Анкара перебрасывает в Сирию огромные колонны бронетехники, которую передает на вооружение исламистов. Так как боевики начали нести большие потери от действий ВКС РФ, турецкие военные решили помешать работе российской авиабазы Хмеймим.

В Сети опубликована фотография, на которой показано размещение турецких средств радиоэлектронной борьбы на территории провинции Идлиб. Они должны «погасить» системы ПВО авиабазы Хмеймим, а также помешать действиям российской авиации. Речь идёт о мощных комплексах «Koral», которые могут прикрыть операции боевиков и обезопасить их от ВКС РФ.

На данный момент неизвестно, в каком месте развёрнута турецкая система РЭБ «Koral». Впрочем, сразу несколько источников указывают, что её позиция находится в 80-90 километрах от российской авиабазы. Учитывая, что эффективный радиус действия РЭБ «Koral» составляет 150 км, она способна помешать работе российских радиолектронных средств.

«Имея на своём вооружении российские С-400, Турция вполне могла изучить механизм постановки помех этим средствам ПВО, и тем самым теперь мешает России контролировать воздушное пространство над северной частью Сирии. Это выглядит вполне угрожающе», - считают эксперты, говорит портал Free News.

Между тем в Анкаре официально не комментируют переброску своих систем РЭБ в Идлиб. В свою очередь Россия может воспринять такие действия, как акт агрессии и нанести точечные удары по турецким «Коралам».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Россия
Сирия
Турция
Продукция
Koral РЭБ
С-400 Триумф
Похожие новости
31.07.2019
The Times (Великобритания): Запад не может позволить себе потерять Турцию
11.06.2019
"Невидимка" рискует: США обеспокоены близостью С-400 к самолетам F-35
17.04.2019
В Анкаре рассказали о переговорах с Трампом по ситуации вокруг ЗРС С-400
31.10.2018
Мир или война: как воровство технологий влияет на безопасность
03.12.2015
Турция продвигает собственное оружие за счет российского комплекса С-400
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.02 10:17
  • 5
Курды готовы влиться в состав сирийской армии
  • 20.02 10:14
  • 3
Чубайс рассказал о «революции» в производстве графеновых нанотрубок в России
  • 20.02 09:44
  • 1
Подлетный лов: разработан новый способ стыковки орбитальных аппаратов
  • 20.02 09:42
  • 3
Американские АПЛ получат гиперзвуковые ракеты
  • 20.02 09:36
  • 1
Опубликовано видео стрельб модернизированных Т-72
  • 20.02 09:05
  • 104
"МиГ" и "Сухой" объединят для производства всей боевой авиации РФ
  • 20.02 07:36
  • 8
SpaceX перенесла запуск ракеты с 60 спутниками Starlink
  • 20.02 05:28
  • 12
Bombardier CSeries стал Airbus A220
  • 20.02 05:27
  • 7844
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 20.02 03:38
  • 1
Компания UVision продемонстрировала барражирующий боеприпас Hero-120 неназванной стране НАТО
  • 20.02 01:26
  • 4
Интервью генерального директора ООО «Военно-промышленная компания»
  • 20.02 01:11
  • 120
Путин создаст должность зампреда Совета безопасности РФ и предложит ее Медведеву
  • 20.02 00:58
  • 1
Битва титанов: атомный крейсер "Киров" сравнили с линкором США "Айова"
  • 19.02 23:50
  • 3
Поставки вооружения и военной техники в вооруженные силы Украины в 2019 году
  • 19.02 23:15
  • 1
Украина может свернуть свои ракетные программы