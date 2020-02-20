Турция и Израиль «объединяют» силы против Сирии

Анкара перебрасывает в Сирию огромные колонны бронетехники, которую передает на вооружение исламистов. Так как боевики начали нести большие потери от действий ВКС РФ, турецкие военные решили помешать работе российской авиабазы Хмеймим.

В Сети опубликована фотография, на которой показано размещение турецких средств радиоэлектронной борьбы на территории провинции Идлиб. Они должны «погасить» системы ПВО авиабазы Хмеймим, а также помешать действиям российской авиации. Речь идёт о мощных комплексах «Koral», которые могут прикрыть операции боевиков и обезопасить их от ВКС РФ.

На данный момент неизвестно, в каком месте развёрнута турецкая система РЭБ «Koral». Впрочем, сразу несколько источников указывают, что её позиция находится в 80-90 километрах от российской авиабазы. Учитывая, что эффективный радиус действия РЭБ «Koral» составляет 150 км, она способна помешать работе российских радиолектронных средств.

«Имея на своём вооружении российские С-400, Турция вполне могла изучить механизм постановки помех этим средствам ПВО, и тем самым теперь мешает России контролировать воздушное пространство над северной частью Сирии. Это выглядит вполне угрожающе», - считают эксперты, говорит портал Free News.

Между тем в Анкаре официально не комментируют переброску своих систем РЭБ в Идлиб. В свою очередь Россия может воспринять такие действия, как акт агрессии и нанести точечные удары по турецким «Коралам».