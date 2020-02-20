Редкий бронеавтомобиль «Водник» выгружен в Сирии, возможно для испытаний

Источник изображения: https://lostarmour.info/

Интенсивный характер боевых действий, развернувшихся в ходе массированного наступления сирийской армии на западе страны, приводит к ощутимым потерям техники с обеих сторон конфликта. В этих условиях Турция активно пополняет матчасть боевиков, снабжая их всем необходимым, включая бронетехнику: развороченные сирийскими бойцами гусеничные БТР Akinci GZPT, M114 и ACV можно встретить повсеместно.

Благодаря российским поставкам на регулярной основе пополняются военные арсеналы законного правительства страны. Недавно в кадр попала разгрузка, видимо в Тартусе, БДК «Цезарь Кунников». Вместе с новой партией военного имущества пришла достаточно редкая «посылка» - ГАЗ-3937 «Водник», хотя возможно, что она предназначалась не сирийским военным.

Данный бронеавтомобиль поступал в распоряжение российской армии, однако в отечественных войсках он встречался редко, являясь одной из «тёмных лошадок» в парке военной техники. Некоторое число «Водников» несло службу в РВСН. Судя по выкладываемым Минобороны РФ кадрам, мобильные пусковые установки «Тополей» и «Ярсов» сегодня охраняют другие машины. В связи с этим можно предположить о решении отказаться от эксплуатации ГАЗ-3937 в РВСН.

Однако в 2018 году в ВС РФ для прохождения испытаний поступила партия «Водников» в санитарно-эвакуационном исполнении со специальным медицинским оборудованием. Имеются планы заменить данной модификацией МТ-ЛБ, используемые для перевозки раненых. Поэтому вполне возможно, что в этот раз ГАЗ-3937 прибыл в Сирию для тестирования в боевых условиях.

Источник изображения: https://lostarmour.info/