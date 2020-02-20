Войти
Известия.ru

Пальцем в небо: почему военный Airbus «теряет высоту»

437
0
0
Источник изображения: Фото: Global Look Press/dpa/Christophe Gateau

Компания закончила год с убытками

Транснациональная авиастроительная корпорация Airbus Industries опубликовала отчет за 2019 год. Результаты неутешительные: хотя объем продаж в €70,9 млрд стал рекордным за всю историю фирмы, амбициозная программа строительства военно-транспортных самолетов терпит фиаско. Более того, компания закончила год с убытком в €1,3 млрд, связанным с многомиллиардными штрафами, наложенными на Airbus по итогам нескольких антикоррупционных расследований. Что происходит с крупнейшим в мире производителем пассажирских самолетов и к чему приводят его «милитаристские» амбиции, разбирались «Известия».

Усталость металла

Разработка транспортника А400М Atlas началась еще в 1982 году. В 2003-м было подписано соглашение о предстоящих закупках серийных самолетов. В 2009-м первый экземпляр совершил испытательный полет в Севилье (детали, узлы и агрегаты самолета изготавливаются на заводах, расположенных во многих странах Европы, а финальная сборка летательного аппарата происходит в столице Андалусии). Результатами полета конструкторы были удовлетворены, военные — тоже. Портфель заказов на самолет к 2013 году составлял 181 машину. Германия заказала 60 штук, Франция — 50, Испания — 27, Великобритания — 25, Турция — 10, Бельгия — 7, Люксембург и примкнувшая позже всех Малайзия решили взять всего по одной машине. Вошедшие было в состав концессии Италия и ЮАР, поразмыслив, решили отказаться от дела.

Сборка крыльев для Airbus A400M Аtlas на одном из аэрокосмических объектов в Бристоле

Источник изображения: Фото: ТАСС/PA Images/Ben Birchall

Справка «Известий»: Airbus A400M Atlas

Длина — 45,1 м, высота — 14,7 м, размах крыла 42,4 м, грузоподъемность — 37 т, масса пустого самолета — 76,5 т, максимальная взлетная масса — 141 т, крейсерская скорость — 780 км/ч, предельная — 825 км/ч. Оснащен четырьмя турбовинтовыми восьмилопастными двигателями Europrop International TP400-D6, 11000 л. с. каждый. Потолок — 12200 м, максимальная дальность полета с полной загрузкой — 3300 км, пустым — 8700 км. Минимальная длина ВПП — 900 м (грунт).


9 мая 2015 года один из А400М, уже подготовленный для передачи Турции, должен был совершить испытательный полет. Попытка взлета с аэродрома в Севилье оказалась неудачной: практически сразу после отрыва от бетонки экипаж принял решение посадить машину. На вопрос башни, что происходит, ответ командира корабля был коротким: «Падаем». После чего четырехмоторная махина действительно грохнулась оземь. Четверо из шести человек, находившихся на его борту, погибли, двое по счастливой случайности выжили. Стоимость упавшего аппарата — €165 млн.

После расследования, тянувшегося год, в прессу утекли сведения, что «некоторые детали фюзеляжа разрушились по причине усталости материалов и неверно подобранных их комбинаций и сплавов». Деталей СМИ получить не удалось, поэтому большого шума вокруг происшествия не случилось. Просочилась лишь информация, что «трещинки в обшивке фюзеляжа возникали еще в 2011 году», но большого значения этому не придали — ведь ни один «четырехсотый» не упал из-за разрушения корпуса. Катастрофа не подтолкнула покупателей к отзыву своих заказов, но насторожила тех, кто числился среди новых потенциальных заказчиков. Индонезия, Египет, Мексика, Саудовская Аравия, Иордания и Южная Корея обозначили намерения приобрести от четырех до восьми лайнеров каждая, но, как выясняется сегодня, дальше демонстрации интереса не пошли.

Крушение Airbus A400M в Севилье, 2015 год

Источник изображения: Фото: Getty Images/Europa Press Entertainment

Компания сочла это временными трудностями и занялась исправлением ошибок и недостатков в надежде на «всё будет хорошо». Расходы на программу в тот момент с планировавшихся €12 млрд выросли до €27 млрд, но это никого не остановило.

Дали слабину

Чуть позднее возникли вопросы к двигателям TP400-D6, производимым консорциумом Europrop International: выяснилось, что мощности у этих моторов маловато для самолета таких размеров. Да и по электрической части что-то не так — профсоюзы испанских военнослужащих добыли информацию, согласно которой А400М упал под Севильей по причине сбоя в электросистеме сразу у трех двигателей. Согласно данным, которыми располагает испанское издание El Confidencial, руководство концерна «запретило распространять какую-либо информацию о технических проблемах самолета». Но возникшая на борту «Атласа» ВВС Великобритании весной 2016-го ситуация с отказом мотора по той же причине привела к тому, что тайное стало явным. Англичанам, надо сказать, сильно повезло: у них остановился всего один движок, и на трех работающих они посадили машину без особых сложностей.

Недостаточная мощность и ненадежная электроника — далеко не полный список недостатков ТР400-D6. «Неправильно подобранные сплавы» имеются и в его деталях. Весной 2016 года было зафиксировано 14 случаев чрезмерного перегрева силового агрегата, а в редукторах некоторых из них была обнаружена металлическая стружка. В Airbus поспешили объявить, что «данную неисправность нельзя считать серьезной», однако это не мешает любому здравомыслящему человеку догадаться, что при образовании стружки в достаточном количестве она может заклинить редуктор.

Двигатель TP400-D6

Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

Конструкторы ITP Aero (испанский субсидиарий Rolls-Royce, ответственный в консорциуме Europrop International за НИОКР) пообещали все недостатки устранить, но пока с выполнением явно не справились. Заменить же ТР400 на какой-то другой двигатель проблематично. Для этого пришлось бы серьезно переделывать модель — скорее всего, понадобилась бы новая развесовка на крыле.

Пришла расплата

По мнению El Confidencial, «на предприятии слишком увлеклись процессом экономии на расходах и нанимали слишком молодых инженеров-конструкторов, сажая их на оклады продавцов овощных лавок — от €30 тыс. до €40 тыс. в год».

В течение 2019 года, следует из отчета, программа А400М съела еще €3 млрд незапланированных расходов и объем общих затрат перевалил рубеж €30 млрд. Теперь, чтобы проект вышел на минимум рентабельности, вместо первоначально запланированной постройки восьми А400М в год требуется выпускать не менее 15 ежегодно в течение 10 лет. Откуда эти дополнительные заказы возьмутся, если наблюдается совершенно противоположный процесс? Португалия и Италия, согласовавшие практически все детали контрактов до последней запятой, в последний момент передумали подписывать бумаги.

Саудовская Аравия в 2017 году проявила большой интерес к закупкам 4–6 «Атласов», но реализации сделки помешала Германия, наложившая вето на поставки своего оружия саудитам в наказание за убийство журналиста Джамала Хашогги. Airbus — международная компания, но на детали немецкого производства, применяемые при сборке самолета эмбарго тоже распространяется и препятствует продаже.

Глядя на ситуацию с Саудовской Аравией, засомневались, стоит ли связываться с Airbus Объединенные Арабские Эмираты и Оман. В качестве потенциальных клиентов севильский сборочный завод рассматривает Египет, Мексику, Иорданию, но с ними вообще всё пока выглядит туманно.

Airbus A400M Atlas на стоянке авиабазы Вунсторф, Нижняя Саксония, Германия

Источник изображения: Фото: Global Look Press/dpa/Christophe Gateau

Египет, получивший многомиллиардную помощь от США после прихода к власти в результате военного переворота Абдул-Фаттаха Ас-Сиси, охладел к европейским авиапроизводителям. В Мексике смена президента (Энрике Пенья Нетто на Андреса Лопеса Обрадора) повлекла и изменение приоритетов: Обрадор предпочитает закупать гражданские машины, а не военные.

Бразилия до избрания президентом проамерикански настроенного Жаира Болсонару сигнализировала о своем желании купить несколько «Атласов», но не успела реализовать это желание.

Нежелание учитывать нюансы, содержащиеся в требованиях разных заказчиков относительно комплектации, тоже сыграло свою роль в уменьшении клиентской базы А400М. В финансовом плане ударом по программе было и закрытие на три года производственных точек Airbus во Франции, Великобритании и США из-за проведения расследования по обнаруженным фактам коррупции. Внесудебные соглашения и штрафы вылились в сумму €3,6 млрд.


Владимир Добрынин

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бельгия
Бразилия
Великобритания
Германия
Египет
Индонезия
Иордания
Испания
Италия
Люксембург
Малайзия
Мексика
ОАЭ
Оман
Португалия
Саудовская Аравия
США
Турция
Франция
ЮАР
Южная Корея
Продукция
A400M
Компании
Airbus
Rolls-Royce
Похожие новости
08.09.2014
Страны Северной и Северо-Восточной Африки вышли в мировые лидеры по темпам роста военных расходов в 2006-2013 гг.
15.11.2013
Рейтинг 157 стран, заключивших контракты на импорт ВиВТ в 2005-2012 гг., возглавляют Саудовская Аравия, Индия и Австралия
07.10.2011
Импорт ПТРК (ПТУР) в 2003-2010 гг. осуществили 49 стран на сумму более 6 млрд долларов - ЦАМТО
26.09.2011
В тройку мировых лидеров по импорту бронеавтомобилей по периоду 2003-2010 гг. входят Ирак, США и Великобритания - ЦАМТО
30.12.2009
Колесные бронированные машины — современные тенденции
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.02 10:17
  • 5
Курды готовы влиться в состав сирийской армии
  • 20.02 10:14
  • 3
Чубайс рассказал о «революции» в производстве графеновых нанотрубок в России
  • 20.02 09:44
  • 1
Подлетный лов: разработан новый способ стыковки орбитальных аппаратов
  • 20.02 09:42
  • 3
Американские АПЛ получат гиперзвуковые ракеты
  • 20.02 09:36
  • 1
Опубликовано видео стрельб модернизированных Т-72
  • 20.02 09:05
  • 104
"МиГ" и "Сухой" объединят для производства всей боевой авиации РФ
  • 20.02 07:36
  • 8
SpaceX перенесла запуск ракеты с 60 спутниками Starlink
  • 20.02 05:28
  • 12
Bombardier CSeries стал Airbus A220
  • 20.02 05:27
  • 7844
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 20.02 03:38
  • 1
Компания UVision продемонстрировала барражирующий боеприпас Hero-120 неназванной стране НАТО
  • 20.02 01:26
  • 4
Интервью генерального директора ООО «Военно-промышленная компания»
  • 20.02 01:11
  • 120
Путин создаст должность зампреда Совета безопасности РФ и предложит ее Медведеву
  • 20.02 00:58
  • 1
Битва титанов: атомный крейсер "Киров" сравнили с линкором США "Айова"
  • 19.02 23:50
  • 3
Поставки вооружения и военной техники в вооруженные силы Украины в 2019 году
  • 19.02 23:15
  • 1
Украина может свернуть свои ракетные программы