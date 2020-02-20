Путин утвердил ратификацию протокола о беспилотниках на военной базе России в Киргизии

Положения протокола устраняют несоответствия между российским и киргизским законодательством

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола о внесении изменений в соглашение между РФ и Киргизией об объединенной военной российской базе, который позволит ввести в ее состав подразделения беспилотных летательных аппаратов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Положения протокола устраняют несоответствия между российским и киргизским законодательством в отношении использования беспилотных летательных аппаратов, а также устанавливают порядок организации полетов беспилотных летательных аппаратов и воздушных судов РФ в воздушном пространстве республики.

Вступление в силу протокола позволит российской стороне ввести в состав объединенной российской военной базы подразделения беспилотных летательных аппаратов и организовать их применение.

Совместная инвентаризация, проведенная ранее при оформлении права временного пользования Россией участками в местах дислокации военной базы, выявила несоответствие их размеров параметрам, зафиксированным в двустороннем соглашении. В частности, превышение составило 58,32 га. В связи с этим протоколом установлена новая (более высокая) ежегодная арендная плата за использование российской стороной земельных участков и участка акватории - порядка $4 млн 794 тыс. Финансирование этих расходов будет осуществляться в пределах бюджетных ассигнований, выделяемых Минобороны России на соответствующий год.

Соглашение также дополняется положением о том, что в случае проведения российской стороной за свой счет реконструкции искусственных покрытий летного поля на аэродроме Кант право собственности на внесенные в него неотделимые улучшения будет принадлежать России. При этом после прекращения действия соглашения право собственности на улучшения передается киргизской стороне.

Объединенная российская военная авиабаза Кант в Киргизии структурно входит в Центральный военный округ и является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого развертывания. База в том числе выполняет задачи по обеспечению безопасности территории и воздушного пространства государств - участников Организации договора о коллективной безопасности, в том числе Киргизии. На вооружении базы находятся штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.