Войти
Российская газета

Проломивший ограждение "колесный танк" Rooikat едва не сбил группу солдат

349
0
0
Источник изображения: rg.ru

Неумелые действия водителя разведывательной бронемашины Rooikat, которую иногда также классифицируют как истребитель танков, едва не привели к печальным последствиям.

В Сети обнародовано видео, снятое на одном из полигонов армии ЮАР. "Колесный танк", спускаясь с кургана на большой скорости, не вписался в поворот и снес в ограждение, за которым находилась небольшая группа военнослужащих и располагались трибуны.

К счастью, солдаты успели разбежаться, а БРМ смог затормозить в паре метров у стоящего автомобиля.

Под свист и смех свидетелей произошедшего боевая машина, поднимая облако пыли, сдала назад и помчалась дальше по трассе полигона.

Как сообщается, инцидент произошел во время репетиции в ходе подготовки к празднику национальных сил обороны.

Rooikat (8х8) предназначены для ведения разведки и борьбы с бронированными целями. В качестве вооружения используется 76-мм пушка со спаренным 7,62-мм пулеметом. Для отражения атак с воздуха установлен 12,7-мм пулемет.

Бронирование в лобовой проекции защищает от снарядов 23-мм пушки. Боевая масса - 28 тонн. Мощность двигателя - 565 л.с. Максимальная скорость достигает 120 км/ч. Запас хода - 1000 км. Экипаж - 4 человека.


Алексей Брусилов, Алексей Моисеев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
ЮАР
Похожие новости
26.08.2008
СП "БраМос" планирует до 2018 года получить заказы на сумму 10 млрд дол.
23.06.2008
Ракеты "БраМос" могут быть размещены на новом фрегате ВМФ России
18.04.2008
Россия остается в числе лидеров по экспорту вооружений
06.03.2008
Президент Франции назвал "историческим успехом" победу концерна ЕАДС в борьбе за заказы Пентагона на поставку самолетов-заправщиков
14.01.2008
Концерн ЕАДС столкнулся с новыми проблемами в ходе реализации программы разработки самолета А400М
10.10.2007
Индия планирует продать Малайзии сверхзвуковые крылатые ракеты
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.02 07:32
  • 3
«Роскосмос» отказался от «фаллоса»
  • 19.02 07:03
  • 1
Первая ступень Falcon 9 упала в океан
  • 19.02 06:23
  • 23
Ка-52М вооружат ракетой с дальностью 100 километров
  • 19.02 05:56
  • 2
SpaceX перенесла запуск ракеты с 60 спутниками Starlink
  • 19.02 05:31
  • 92
"МиГ" и "Сухой" объединят для производства всей боевой авиации РФ
  • 19.02 03:58
  • 1
Интервью генерального директора ООО «Военно-промышленная компания»
  • 19.02 03:52
  • 150
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 19.02 00:36
  • 1
Бомбежку Су-35С показали от первого лица
  • 19.02 00:16
  • 5
«Рентабельность упала»: Пентагон экономит на бомбардировщиках
  • 18.02 22:55
  • 3
Планы поставок танков в Вооруженные Силы России
  • 18.02 22:29
  • 7
Новый способ ведения боя
  • 18.02 21:17
  • 5
Скрытная камера: у разведчиков появится голографический фотоаппарат
  • 18.02 18:06
  • 50
Коронавирус поразил китайские ракеты
  • 18.02 17:24
  • 5
Новейший транспортник Ил-112 совершит второй полет
  • 18.02 15:02
  • 1
Шпиономания, говорите?