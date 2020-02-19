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Интерфакс-АВН

Итоги переговоров с РФ по Идлибу пока не устраивают Анкару

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Анкара
Вид на город Анкара.
Источник изображения: © РИА Новости / Антон Денисов

Стамбул. 18 февраля. ИНТЕРФАКС - Анкара недовольна результатами, которые пока что приносят турецко-российские переговоры по ситуации в сирийской провинции Идлиб, заявил во вторник специальный советник и пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

"Переговоры Турции и РФ по Идлибу пока не принесли каких-либо результатов, которые могли бы нас (Турцию - ИФ) удовлетворить", - цитирует его слова агентство "Анадолу".

Он отметил, что Анкара не планирует передислоцировать наблюдательные пункты в Идлибской зоне деэскалации, при этом Турция продолжит отправлять военных и бронетехнику в этот район "в целях защиты мирного населения".

Калын также подчеркнул, что в случае атак против турецких военных нападающий получит тот же "жесткий ответ", что Анкара демонстрировала и ранее.

Вечером во вторник МИД РФ сообщил, что спецпредставитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев и замглавы МИД РФ Сергей Вершинин в составе российской делегации с участием представителей Минобороны РФ провели второй раунд переговоров с турецкой делегацией во главе с заместителем министра иностранных дел Турции Седатом Оналом.

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