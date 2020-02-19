Войти
Российская газета

Военные и дипломаты РФ и Италии возобновили сотрудничество в формате "2+2"

337
0
0
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник изображения: © Михаил Метцель/ТАСС

Во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу и глава МИД России Сергей Лавров встретились в Риме с итальянскими коллегами и провели с ними переговоры в формате "2+2".

Такая форма общения активно практиковалась в так называемый досанкционный период и приносила немалую пользу. Разговор высоких чиновников на "стыкующиеся" темы всегда более эффективен, чем официальная переписка ведомств, то и дело требующая каких-то уточнений. Вот почему именно к формату "2+2" главы наших оборонного и внешнеполитического ведомств нередко прибегали на переговорах с коллегами из Франции, Японии, Италии, других стран. Правда, с теми же итальянцами подобные переговоры последний раз состоялись в августе 2013-го.

Оптимизм внушает то обстоятельство, что помимо встреч с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо и министром обороны страны Лоренцо Гуэрини Сергей Шойгу и Сергей Лавров имели обстоятельный разговор с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.

Что же касается так называемых "двусторонок", то было заранее известно, что, к примеру, основными темами переговоров министров обороны станут вопросы международной и региональной безопасности, а также приоритетные темы российско-итальянского военного сотрудничества. А еще - тема контроля над вооружениями, кризисы в Ливии, Сирии и на Украине.

На встрече с Лоренцо Гуэрини Сергей Шойгу не скрывал, что Минобороны России придает особое внимание восстановлению регулярных контактов с руководством военного ведомства Италии, визитам боевых кораблей и авиаподразделений, а также проведению штабных переговоров для обсуждения вопросов оборонной политики. "Рассматриваем наш диалог как важный элемент укрепления позитивных отношений между военными ведомствами России и Италии", - отметил российский министр.

Он напомнил, что Италия - наш давний надежный партнер. "Сейчас, правда, военное сотрудничество между нашими странами переживает непростой период, однако первопричина этого никак не связана с двусторонними отношениями", - подчеркнул глава Минобороны России.

Он добавил, что "ситуация в Европе сейчас непростая, поэтому как никогда необходимо восстанавливать отношения между нашими странами для укрепления доверия и стабилизации обстановки в Европе".


Юрий Гаврилов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Италия
Ливия
Россия
Сирия
Украина
Франция
Япония
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Лавров Сергей
Шойгу Сергей
Похожие новости
27.11.2017
Минск продолжает оправдываться, у Москвы "всё под контролем"
28.03.2017
Сергей Лавров: "К стратегической стабильности"
19.11.2012
Последняя командировка Анатолия Сердюкова
08.12.2010
ВМФ РФ не нужны тактические береговые ПКРК?
24.05.2010
III Международный салон «Комплексная безопасность-2010» завершен
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.02 07:32
  • 3
«Роскосмос» отказался от «фаллоса»
  • 19.02 07:03
  • 1
Первая ступень Falcon 9 упала в океан
  • 19.02 06:23
  • 23
Ка-52М вооружат ракетой с дальностью 100 километров
  • 19.02 05:56
  • 2
SpaceX перенесла запуск ракеты с 60 спутниками Starlink
  • 19.02 05:31
  • 92
"МиГ" и "Сухой" объединят для производства всей боевой авиации РФ
  • 19.02 03:58
  • 1
Интервью генерального директора ООО «Военно-промышленная компания»
  • 19.02 03:52
  • 150
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 19.02 00:36
  • 1
Бомбежку Су-35С показали от первого лица
  • 19.02 00:16
  • 5
«Рентабельность упала»: Пентагон экономит на бомбардировщиках
  • 18.02 22:55
  • 3
Планы поставок танков в Вооруженные Силы России
  • 18.02 22:29
  • 7
Новый способ ведения боя
  • 18.02 21:17
  • 5
Скрытная камера: у разведчиков появится голографический фотоаппарат
  • 18.02 18:06
  • 50
Коронавирус поразил китайские ракеты
  • 18.02 17:24
  • 5
Новейший транспортник Ил-112 совершит второй полет
  • 18.02 15:02
  • 1
Шпиономания, говорите?