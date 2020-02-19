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Российская газета

Пожарные десантники Сибири и Дальнего Востока получат новую спецтехнику

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АЦ-6,0-70
Пожарная автоцистерна АЦ-6,0-70 (4320) на базе «Урал» NEXT с новой двухрядной кабиной «Тайга».
Источник изображения: www.interpolitex.ru

В нынешнем году пожарные спасатели Сибири и Дальнего Востока получат 1,3 миллиарда рублей на спецтехнику и оборудование. Речь о субсидиях, которые выделяются для борьбы с лесными пожарами в труднодоступных районах.

Эта крупная сумма предоставляется из федерального бюджета для усиления подготовки к пожароопасному сезону в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" и национального проекта "Экология". Планируется закупить около 1200 единиц лесопожарной техники и оборудования, сообщили в пресс-службе Федерального агентства лесного хозяйства.

Закупать будут отечественную вездеходную технику, которая смогла бы пройти по тайге

Среди спецтехники, которую собираются приобретать, - бульдозеры, снегоболотоходы, грузо-пассажирские автомобили, автоцистерны, колесные и гусеничные тракторы, малые лесопатрульные комплексы, бензопилы, ранцевые огнетушители.

Вся техника, фото которой размещены на сайте ведомства, - отечественного производства. Прежде всего спасатели лесов планируют закупать вездеходы, как гусеничные, так и полноприводные колесные на базах автомобилей "Урал", "ГАЗ", "УАЗ".

Прошлогодние масштабные пожары в Красноярском крае, Иркутской области и Бурятии показали, что именно такой высокопроходимой техники не хватает, чтобы добраться до очагов пожаров в малонаселенных районах. А тушение авиацией с воздуха малоэффективно.

Нередко тайга вспыхивает не только от неосторожного обращения с огнем или поджогов, но и от так называемых "сухих гроз". Чаще всего это происходит вдали от аэродромов и населенных пунктов. Чтобы сделать один сброс, пожарным самолетам приходилось преодолевать не одну сотню километров. Наиболее приемлемым признана высадка пожарного десанта с последующим подкреплением в виде подхода группировки техники, которую сейчас и решено усилить.


Тимофей Борисов

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