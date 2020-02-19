ОАК формирует дивизион гражданской авиации

Москва. 18 февраля. ИНТЕРФАКС - Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) завершает формирование дивизиона гражданской авиации, сообщили в компании.

"ОАК проводит корпоративные мероприятия по формированию дивизиона гражданской авиации. Мероприятия по урегулированию существующих внутригрупповых обязательств и завершению формирования целевой структуры акционерного капитала будут реализованы в течение 2020 года", - заявили в корпорации.

Там напомнили, что решением совета директоров ОАК в состав ПАО "Корпорация "Иркут" на правах филиалов войдут АО "Гражданские самолеты Сухого" и ООО "ОАК - Центр Комплексирования".

"В составе дивизиона филиалы сохраняют базовые компетенции по разработке и производству авиационной техники. Консолидация основных научно-производственных мощностей гражданского авиастроения позволит более эффективно выполнять существующие программы и развивать перспективные проекты", - сказали в ОАК.

В корпорации отметили, что основные усилия дивизиона в ближайшее время будут направлены на завершение испытаний и развертывание серийного производства МС-21-300, модернизацию самолета Sukhoi Superjet 100 и его бизнес-версии, а также создание единой системы послепродажного обслуживания и маркетинга.

"Планируется достичь существенного прогресса в области послепродажного обслуживания, оптимизировать операционные процессы и, в конечном счете, существенно повысить привлекательность российских пассажирских самолетов на рынке", - сообщили в корпорации.

Ранее во вторник сообщалось, что АО "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) прекратило деятельность в качестве самостоятельного юридического лица - это следует из данных "СПАРК-Интерфакс". Запись в ЕГРЮЛ о реорганизации компании внесена 17 февраля.

ГСС является производителем региональных самолетов Sukhoi Superjet 100. По данным "СПАРК-Интерфакс", в 2018 г. ГСС получило 4,9 млрд руб. чистого убытка по РСБУ при выручке 47,2 млрд руб. Долгосрочные обязательства на конец года составляли 44,1 млрд руб., краткосрочные - 66,1 млрд руб. До этого ГСС также показывало убытки. За всю историю существования компания выпустила около 200 SSJ-100.

"Корпорация "Иркут" является разработчиком и производителем семейства пассажирских лайнеров МС-2, а также ведет серийное производство многоцелевых истребителей Су-30 и учебно-боевых самолетов нового поколения Як-130.

В начале февраля ОАК сообщила об объединении входящих в ее состав компаний "Сухой" и "МиГ" для формирования дивизиона военной авиации. Главой "Сухого" по совместительству стал гендиректор РСК "МиГ" Илья Тарасенко, который также сохранил пост заместителя гендиректора ОАК по военно-техническому сотрудничеству.

"Илья Тарасенко сосредоточится на формировании на базе ПАО "Компания Сухой" и АО РСК "МиГ" Дивизиона военной авиации ОАК. Эта структура будет заниматься разработкой, производством, продажей и обслуживанием всей линейки текущих и перспективных самолетов боевой авиации ОАК", - заявили тогда в пресс-службе ОАК.

В ОАК отметили, что "консолидация основных научно-производственных мощностей военного авиастроения позволит более эффективно выполнять существующие программы и развивать перспективные проекты".

В 2016 году, при назначении теперь уже бывшего гендиректора "Сухого" Игоря Озара на должность вице-президента ОАК по военной авиации, ему также ставилась задача сформировать в корпорации профильный дивизион.