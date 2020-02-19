Родным погибших военных увеличат выплаты

Законопроект, который дает право членам семьи погибшего военнослужащего получить за него денежное довольствие, направят на утверждение в правительство.

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела проект поправок в Федеральный закон "О статусе военнослужащих" и "О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат".

Действующие законы пока не в полной мере охраняют права семей погибших военнослужащих

Изменения должны усилить социальную защищенность близких родственников тех военных, которые погибли как во время службы, так и при проведении сборов. В законопроекте подчеркивается, что при каких бы обстоятельствах ни погиб военный, члены его семьи будут находиться под особым надзором властей. Родственникам и семьям погибших сейчас предоставляются различные льготы и компенсации.

В частности, за гибель военнослужащего при исполнении служебных обязанностей семье выплачивается компенсация в 3 миллиона рублей. Кроме того, ежемесячная компенсация полагается нетрудоспособным членам семьи погибшего.

Существует еще ряд льгот, которые предусмотрены законодательством, в том числе единовременная социальная выплата для приобретения или строительства жилья.

Вместе с тем, по мнению авторов документа, действующие законы пока не в полной мере охраняют права семей погибших. Для устранения этих пробелов в закон предлагается внести ряд поправок, которые в полной мере смогут обеспечить социальную защиту членам семьи погибшего военного.

В частности, семьям должны будут выплатить денежное довольствие военнослужащего, недополученное ко дню гибели, денежную компенсацию вместо положенного военному вещевого имущества и продовольственного пайка.

Кроме того, законопроект предусматривает выплату компенсации за положенные военнослужащему дополнительные сутки отдыха.

Компенсации будут распространяться и на родственников тех военнослужащих, которые были признаны пропавшими без вести.

Этот законопроект планируется утвердить на заседании комиссии по законопроектной деятельности и направить на рассмотрение в правительство РФ.

- Инициатива направлена на повышение социальной защищенности членов семей погибших военнослужащих, - считает председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - Понятно, что ничто не заменит погибшего при исполнении долга отца и мужа, однако государство должно взять на себя заботу о людях.

Подготовленный проект урегулирует вопросы, связанные с выплатой довольствия, причитающегося, но не полученного погибшим военнослужащим. Предлагаемые нормы предусматривают, что родственники погибшего или умершего военнослужащего получат причитающееся ему, но не полученное денежное довольствие полностью за весь месяц, в котором он погиб. Напомню также, что в случае гибели военнослужащего его семья получит значительные страховые выплаты.

Александр Степанов