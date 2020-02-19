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Известия.ru

Шойгу заявил об усилении напряженности в отношениях России и НАТО

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Источник изображения: Фото: flickr.com/МИД России

В Европе наблюдается рост напряженности между Россией и НАТО. Об этом во вторник, 18 февраля, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу по итогам встречи в формате «2+2» глав МИД и минобороны России и Италии.

«В Европе наряду с усилением напряженности в отношениях России и НАТО наблюдается рост терроризма, киберпреступности, незаконной миграции <…> Отказ от общения приводит к росту непонимания и непредсказуемости. Заверили итальянских коллег, что готовы к сотрудничеству настолько, насколько они к нему готовы», — цитирует его «Интерфакс».

Также Шойгу призвал объединить усилия для противодействия этим международным угрозам.

15 февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе необходим диалог с Москвой, целью которого должно стать урегулирование замороженных конфликтов и обеспечение кибербезопасности. Макрон подчеркнул, что санкции, введенные европейскими странами в отношении России, а также контрсанкции стоят европейцам так же дорого, как и самой российской стороне, учитывая, что положительного результата от их введения не отмечается.

В тот же день генсек альянса Йенс Столтенберг заявил о том, что НАТО надеется на улучшение отношений с Россией. При этом генсек альянса отметил, что Москва стремится вернуться к концепции разделения сфер влияния.

Отношения России и западных стран ухудшились после госпереворота на Украине в 2014 году и возвращения Крыма в состав РФ. Тогда же Киев начал военную операцию против жителей Донбасса. Украинские власти, США и ЕС, а также ряд других стран возложили ответственность за ситуацию на Россию и ввели санкции. Москва неоднократно заявляла, что процедура присоединения Крыма к России соответствовала нормам международного права, а также что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта.

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