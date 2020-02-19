Минобороны Украины назвало сроки «нападения» России

Россия проводит модернизацию наступательного вооружения и к 2022–2023 году будет готова напасть на Украину. Об этом заявил представитель Главного управления разведки украинского минобороны (ГУР МО) Вадим Скибицкий.

«По расчетам ГУР МО Украины, в 2022–2023 году ударные группировки РФ будут способны проводить полноценные стратегические наступательные действия против Украины без проведения мобилизации», — приводит данные Скибицкого сайт ведомства 18 февраля.

Скибицкий отметил, что сегодня Россия обновляет наступательное вооружение, переоснащает ядерную компоненту, заменяет ракетные комплексы «Тополь» на «Ярс» и модернизирует межконтинентальные баллистические ракеты «Сармат».

Данные действия представитель ведомства назвал угрозой не только Украине, но и европейским странам.

Накануне глава украинского МИДа Вадим Пристайко заявил, что Белоруссию ждет война с Россией, если Минск будет бороться за свою независимость. При этом министр понадеялся на неверность своего прогноза, отметив, что белорусы «спокойны и терпеливы».

Слова Пристайко российский сенатор Алексей Пушков назвал провокацией и пропагандой, а член палаты представителей Белоруссии Геннадий Давыдько — необдуманными, добавив, что у Минска отношения с Москвой «на гораздо более высоком уровне», чем у Киева.

Также 17 февраля депутаты трех фракций Верховной рады инициировали проект постановления, которым намерены призвать власти других стран усилить давление на Россию. Также нардепы просят не признавать законность воссоединения Крыма с Россией и строительства Крымского моста и отказаться от любого сотрудничества с РФ.