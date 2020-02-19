Войти
Российская газета

Видео: ДТП с участием БМП М2 Bradley произошло в Южной Корее

338
0
0
Источник изображения: rg.ru

Появились подробности столкновения в Южной Корее грузовика, перевозившего БМП М2 Bradley, с другими автомобилями. В результате ДТП погибли четыре человека.

На видео можно увидеть момент аварии. Тяжелый тягач с бронетехникой попал в аварию и заблокировал тоннель. Вскоре после этого в тоннеле образовался затор, в стоящие машины врезались несколько автоцистерн.В результате ДТП произошла разгерметизация одной из емкостей, что привело к возгоранию ядовитого груза. Дым и пары заполнили тоннель.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел 17 февраля в тоннеле на скоростном шоссе между городами Сунчхон и Ванчжу в провинции Северная Чолла. По данным СМИ, погибли четыре человека, 43 получили травмы. 30 автомобилей восстановлению не подлежат.

Справка "РГ"

Боевая машина пехоты M2 Bradley, названная в честь генерала Омара Брэдли, поступила на вооружение американской армии в 1981 году. Вооружение БМП составляет нарезная автоматическая 25-мм пушка, пулемет 7,62-мм и противотанковые комплексы Tоу-2. Экипаж состоит из трех человек, может перевозить до шести пехотинцев в десантном отделении. Применялась войсками США в Персидском заливе, Ираке и Афганистане.


Николай Грищенко

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Ирак
США
Продукция
Bradley
Похожие новости
13.11.2019
Сирийское распутье Дональда Трампа
03.10.2019
"Сметут все живое". Россия получит самые мощные залповые системы в мире
27.03.2019
Из засады: как убили троих российских военных в Сирии
03.06.2015
Могущественный российский танк «Армата»: надо ли тревожиться Америке? ("The National Interest", США)
12.02.2014
Американским сухопутчикам нужны новые машины
27.06.2011
Расходы на наземную технику доминируют в счетах Пентагона
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.02 07:32
  • 3
«Роскосмос» отказался от «фаллоса»
  • 19.02 07:03
  • 1
Первая ступень Falcon 9 упала в океан
  • 19.02 06:23
  • 23
Ка-52М вооружат ракетой с дальностью 100 километров
  • 19.02 05:56
  • 2
SpaceX перенесла запуск ракеты с 60 спутниками Starlink
  • 19.02 05:31
  • 92
"МиГ" и "Сухой" объединят для производства всей боевой авиации РФ
  • 19.02 03:58
  • 1
Интервью генерального директора ООО «Военно-промышленная компания»
  • 19.02 03:52
  • 150
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 19.02 00:36
  • 1
Бомбежку Су-35С показали от первого лица
  • 19.02 00:16
  • 5
«Рентабельность упала»: Пентагон экономит на бомбардировщиках
  • 18.02 22:55
  • 3
Планы поставок танков в Вооруженные Силы России
  • 18.02 22:29
  • 7
Новый способ ведения боя
  • 18.02 21:17
  • 5
Скрытная камера: у разведчиков появится голографический фотоаппарат
  • 18.02 18:06
  • 50
Коронавирус поразил китайские ракеты
  • 18.02 17:24
  • 5
Новейший транспортник Ил-112 совершит второй полет
  • 18.02 15:02
  • 1
Шпиономания, говорите?