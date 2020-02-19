Видео: ДТП с участием БМП М2 Bradley произошло в Южной Корее

Появились подробности столкновения в Южной Корее грузовика, перевозившего БМП М2 Bradley, с другими автомобилями. В результате ДТП погибли четыре человека.

На видео можно увидеть момент аварии. Тяжелый тягач с бронетехникой попал в аварию и заблокировал тоннель. Вскоре после этого в тоннеле образовался затор, в стоящие машины врезались несколько автоцистерн.В результате ДТП произошла разгерметизация одной из емкостей, что привело к возгоранию ядовитого груза. Дым и пары заполнили тоннель.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел 17 февраля в тоннеле на скоростном шоссе между городами Сунчхон и Ванчжу в провинции Северная Чолла. По данным СМИ, погибли четыре человека, 43 получили травмы. 30 автомобилей восстановлению не подлежат.

Справка "РГ"

Боевая машина пехоты M2 Bradley, названная в честь генерала Омара Брэдли, поступила на вооружение американской армии в 1981 году. Вооружение БМП составляет нарезная автоматическая 25-мм пушка, пулемет 7,62-мм и противотанковые комплексы Tоу-2. Экипаж состоит из трех человек, может перевозить до шести пехотинцев в десантном отделении. Применялась войсками США в Персидском заливе, Ираке и Афганистане.

Николай Грищенко