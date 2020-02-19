Starlink: 300 спутников на орбите

Проект Starlink — в шаге от базовой готовности. Вчера, 17 февраля, пресс-служба компании SpaceX сообщила о том, что ракета Falcon 9 успешно доставила на околоземную орбиту очередную порцию микроспутников для обеспечения глобального интернет-покрытия.

Вчерашний пуск был пятым в проекте Starlink и 80-м успешным для ракет Falcon 9. В космос было успешно выведено 60 микроспутников, которые присоединились к 240 уже размещённым на околоземной орбите.

Пуск ракеты Falcon 9 со спутниками Starlink Источник изображения: flickr.com

Таким образом, сейчас группировка спутников насчитывает 300 единиц. Ранее владелец компании SpaceX Илон Маск сообщал, что для обеспечения минимального интернет-покрытия потребуется по меньшей мере шесть пусков ракет с 60 спутниками, то есть сеть из 360 аппаратов. Для условно стабильной работы необходимо осуществить 12 пусков, которые позволят создать группировку из 720 аппаратов.

Всего SpaceX планирует запустить в космос 11 943 спутника, которые обеспечат интернет-покрытием условно весь мир. Орбитальная группировка будет представлять собой три подгруппы, разделённые на орбиты разной высоты. Так, 7518 спутников будут действовать на высоте 340 км, ещё 1584 будут работать с высоты 550 км, оставшийся 2841 займёт высоту 1150 км.