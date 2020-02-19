Teologia Polityczna (Польша): Балтийское море имеет ключевое значение для безопасности восточного фланга НАТО

Польша, бредящая русофобией, видит основную опасность с востока — из России, а свою безопасность она связывает с созданием объединения стран с целью изолировать Россию. Для этого ей может служить Инициатива трех морей. О польской концепции безопасности на Балтике рассказал экс-замминистра обороны Польши.

Интервью с бывшим заместителем министра обороны Польши Ромуальдом Шереметьевым (Romuald Szeremietiew).

Teologia Polityczna: Хорошо, когда у государства есть выход к морю, ведь это окно в мир. Страна, лежащая у морских берегов, всегда будет находиться в более выгодном положении. Выступает ли для нас таким окном Балтийское море или оно слишком маленькое и мелкое?

Ромуальд Шереметьев: Размер здесь не имеет значения, ведь моря соединяются друг с другом, и морской транспорт может добраться всюду. Не имеет значения, к чему мы имеем доступ: к такому морю, как Балтика, или к большому океану. Если мы взглянем на сферу безопасности и задумаемся, откуда может исходить угроза, мы увидим, что с точки зрения Польши Балтийское море имеет особое значение. Во-первых, там находится Калининградская область, то есть, пожалуй, самый милитаризованный район мира. Во-вторых, там проходит российский "Северный поток". Кроме того, следует помнить о том, что именно Балтийское море позволяет нам заниматься диверсификацией поставок газа. У нас есть СПГ-терминал, строится "Балтийский газопровод", который соединит Норвегию, Данию и Польшу. Также Балтийское море будет играть важную роль в качестве места, где развернутся военные действия, если Россия решит подчинить себе страны Балтии: Литву, Латвию и Эстонию.

- То есть значение Балтийского моря возрастает.

- СПГ-терминал и газопровод в Норвегию демонстрируют, что Балтика обретает все более важное значение как для нашей безопасности, так и для функционирования нашей экономики.

- В последние годы она даже стала частью более широкой геополитической концепции, я имею в виду Инициативу трех морей. У нее есть шансы на успех?

- Инициатива - это возвращение к концепции Междуморья, которую Польша продвигала в межвоенный период, а оно, в свою очередь, отсылало к идее, олицетворяемой "Речью Посполитой двух народов". Мы, поляки, и наши соседи все отчетливее понимаем, что только создание такой общности в Восточно-Центральной Европе, между Балтийским, Черным и Адриатическим морями, позволит нам избавиться от страхов, связанных с расшатыванием Россией международного порядка в нашей части мира.

От этого зависит безопасность не только Польши, но и всего региона, а также европейского континента. Западная Европа, пожалуй, это не вполне осознает. Она не помнит, что когда исчезла Первая Речь Посполитая, сначала начался хаос Наполеоновских войн, а потом были Первая и Вторая мировые войны. Каждый раз между Востоком и Западом начинался какой-то конфликт. До этого такого рода войн не было, поскольку существовала Польша, геополитический организм, который служил преградой для такой агрессии. Создание (возрождение) в нашем регионе сильного союза государств имеет огромное значение для безопасности Польши, Центральной Европы и всего континента.

- Какую роль в этом контексте играет Балтийское море?

- Вокруг него должно сформироваться сообщество государств, которые будут гарантировать безопасность всем выходящим к нему странам. Как я уже говорил, единственный агрессивный игрок на Балтике - это Россия. В Калининградской области она располагает сильным флотом и большим военным потенциалом. Она может начать военные действия, например, против стран Балтии или Польши. Мы также время от времени слышим ее угрозы, адресованные Финляндии, Швеции, Норвегии. Объединенные морские силы стран, выходящих к Балтийскому морю, смогли бы заблокировать гипотетические недружественные действия России. Если той не удастся подчинить себе Белоруссию, чего она сейчас добивается, мы сможем гарантировать странам Балтийского региона безопасность и контролировать Калининградскую область.

- Это означает, что Польше следует заняться развитием военного флота?

- Корабли нам очень нужны. Другие страны региона от них не отказываются. Каждый раз, когда я слышу, что можно контролировать морское пространство, не обладая флотом, я предупреждаю, что это очень опасное заблуждение. Свои боевые средства есть для контроля над сухопутным и воздушным пространством, свои - для контроля над морским, и их следует иметь. Это тем более важно в контексте защиты всей сферы интересов, которую развивает в регионе Балтики Польша. Потребность в том, чтобы контролировать это море при помощи нашего флота, будет возрастать. Оно должно стать пространством, в котором мы будем иметь возможность безопасно заниматься деятельностью, служащей развитию польской экономики.

- Балтийское море имеет огромное значение для стран Северной Европы. Может ли море, вокруг которого на протяжении столетий возникали споры, стать сейчас чем-то, что нас сближает?

- Швеция, Норвегия и Финляндия постоянно выступают с инициативами в этой области. Меня удивляет, что Польша не проявляет к ним интереса. Шведы, например, предлагали нам создать военный союз, но никто у нас не подхватил эту идею, ничего не вышло. Сейчас существует так называемая Северная инициатива, в которую также входит Великобритания. Этот проект ориентирован прежде всего на Арктику. Речь идет, конечно, о перспективах эксплуатации нефтяных и газовых месторождений в этом регионе и претензиях, которые выдвигает на него Россия.

Польша заинтересована хотя бы в том, чтобы получать из Норвегии газ. Вполне можно себе представить, что мы будем принимать участие в добыче и пользоваться этими месторождениями, так что, я думаю, нам бы стоило подключиться к этой инициативе. Если бы наша страна это сделала, она бы стала на самом деле серьезным игроком наравне с британцами и шведами, что позволило бы ей упрочить свою позицию в том числе в Балтийском море. Северное направление очень важно, нам стоит действовать на нем активнее.

- Взглянем на восточное направление. Недавний визит госсекретаря США Майка Помпео в Белоруссию и Казахстан показал, что американцы, пожалуй, решили сменить подход к этому региону, который до недавнего времени выступал сферой исключительных интересов России. Может ли наше географическое положение послужить фактором, позволяющим воздействовать на белорусско-российские отношения? Получится ли при помощи поставляемых в Польшу американских энергоресурсов каким -то образом помочь Белоруссии?

- Конечно. Во-первых, следует осознать, какое огромное значение с точки зрения нашей безопасности и стабильности в регионе имеет Белоруссия. Если на Польшу нападали с востока, то именно с белорусской территории. Российские операции всегда разворачивались в одном направлении: Смоленск - Минск - Гродно - Варшава. Россия это знает, а поэтому хочет, чтобы Белоруссия ей подчинялась.

Белорусы вместе с Лукашенко, в свою очередь, привыкли, что у них есть самостоятельное государство, они не хотят его превращения в российскую губернию. США тоже понимают, что стабильность всего восточного фланга НАТО зависит от того, где и в каком качестве окажется Белоруссия. Излишним будет добавлять, что особое значение в этом контексте будет иметь то, кто контролирует Балтийское море. Союз стран его региона нужен в том числе по этой причине. В целом, мы видим, что американцы поддерживают созданную Польшей Инициативу трех морей, поэтому, я думаю, поляки имеют возможность умно разыграть белорусский вопрос.

- Какое место занимает Балтика в геополитической концепции НАТО?

- В состав Альянса входят не только США и Польша, но и страны, которые не всегда верно оценивают серьезность российской угрозы. Но, я думаю, пока Соединенные Штаты действительно играют ключевую роль в НАТО, эти государства тоже будут поддерживать восточный фланг, который стал, если мы взглянем, например, на начинающиеся сейчас учения, важным местом для отработки оперативных возможностей Альянса. Он (в первую очередь речь идет об американцах) перебрасывает на восток большое количество сил. С точки зрения безопасности Польши и всего ее региона это очень важно.

- Следует принимать во внимание и другой сценарий, такой, в котором американцы начнут уходить из Европы, например, сосредотачивая внимание на Тихоокеанском регионе. Мы готовы к такому развитию событий?

- Уход американцев из нашей части Европы поставит нас в очень сложное положение. Надеюсь, этого не произойдет. Тем не менее я давно говорю, что польская оборонная стратегия должна предусматривать такой вариант, при котором мы не получим от союзников никакой помощи. Мы рассчитываем на нее и даже не рассматриваем возможности, что они нам откажут.

- В конце нашей беседы я бы попросила вас взглянуть еще дальше на восток. Какое место занимает Балтийское море в китайском проекте Шелкового пути? Какую роль оно может сыграть в перспективе ближайших десятилетий?

- Морской транспорт продолжает играть существенную роль в мировой торговле, поэтому доступ к морям имеет ключевое значение. Для нас важен ответ на вопрос, каким образом Китай будет наращивать свое участие в этой торговле. Стоит помнить, что между Пекином и Вашингтоном назревает конфликт, а Польша выступает союзницей второго.

Ханна Новак (Hanna Nowak)