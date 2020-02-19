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Российская газета

Военнослужащие МЧС будут проходить медико-психологическую реабилитацию

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Сотрудники МЧС. Архивное фото
Сотрудники МЧС. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Варвара Гертье

Военнослужащие спасательных воинских формирований МЧС России будут проходить медико-психологическую реабилитацию. Ранее такого понятия в МЧС не было. Соответствующий проект ведомственного приказа размещен на сайте правовой информации для обсуждения.

Как пояснили корреспонденту "РГ" в пресс-службе МЧС России, новшество в том, что подобного приказа никогда не существовало. Но сама медико-психологическая реабилитация военнослужащим после выполнения ими задач, неблагоприятно отражающихся на состоянии здоровья, нужна.

"В связи с формированием управления медико-психологического обеспечения, проведен анализ нормативно-правовой базы, в результате которого возникла необходимость издания приказа, регламентирующего данные мероприятия в системе МЧС" - сообщили в пресс-службе.


Тимофей Борисов

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