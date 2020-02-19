Оборот гражданского оружия и оружейная культура в России

В России гражданское оружие обеспечивает конституционное право на самозащиту

К теме оружия, которым владеют жители России, вновь привлек внимание произошедший 15 февраля трагический случай, связанный с расстрелом из-за личной неприязни семьи в центре Калининграда. Вопросов много, начиная с оружия стрелявшего и оборота гражданского оружия, и кончая причиной убийства мужчины, беременной женщины и ранения их сына-подростка, отражающей состояние оружейной культуры в стране. Возможно внесение поправок в новую Конституцию затронет и такие проблемы.

В настоящее время в действующей Конституции в трех статьях говорится об оружии. Статья 13 в действующей редакции на 2020 год запрещает создание и деятельность общественных объединений, цели и действия которых направлены на … создание вооруженных формирований. Таким правом обладает только государство и в исключительных случаях под его строгим контролем могут создаваться охранные предприятия по защите интересов частного бизнеса. Появление же у экстремистских организаций вооруженных дружин расценивается как шаг к госперевороту.

Статья 31 устанавливает право населения собираться, но только без оружия, которое запрещено приносить на массовые мероприятия. «Граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пакетирование», - гласит основной закон государства.

Статья 71 определяет, что государство устанавливает порядок продажи и покупки оружия, боеприпасов, военной техники и другого военного имущества.

Все, что касается приобретения, применения и оборота оружия в России также устанавливается Федеральным законом «Об оружии» 150-ФЗ, принятым Государственной Думой в 1996 году. Согласно статьи 2 последней редакции ФЗ, оружие в зависимости от целей его использования соответствующими субъектами, а также по основным параметрам и характеристикам подразделяется на гражданское, служебное, боевое ручное стрелковое и холодное.

Президент России Владимир Путин взял под личный контроль вопрос о гражданском оружии после трагедии в Керчи, когда четверокурсник расстрелял из приобретенного на законных основаниях ружья студентов, с которыми учился в колледже.

Владимир Путин подчеркнул: «Особо обращаю внимание: необходимо серьезно усилить контроль в сфере оборота оружия».

По данным Федеральной службы войск национальной гвардии РФ (Росгвардии) в настоящее время 6,6 млн человек имеет гражданское оружие. «В прошлом году подразделения лицензионно-разрешительной работы Росгвардии выдали россиянам около 1 млн разрешений на хранение и ношение оружия, а всего на учете в подразделениях ведомства состоит около 3,9 млн владельцев, в пользовании которых находится более 6,6 млн единиц оружия» - сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Лицензии на приобретение оружия выдаются в целях самообороны, охоты, стрелкового спорта и коллекционирования.

Оружие в целях самообороны – огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие, а также огнестрельное оружие ограниченного поражения - пистолет, револьвер, огнестрельное бесствольное устройство отечественного производства с патронами травматического действия, патронами газового действия и патронами светозвукового действия. В эту категорию входят газовые пистолеты и револьверы, устройства, снаряженные слезоточивыми или раздражающими веществами, электрошоковые устройства и искровые разрядники отечественного производства.

Нарезное и гладкоствольное оружие различаются по точности и мощности поражения цели. В гладкоствольном отсутствуют нарезы в стволе, обеспечивающие стабилизацию пули. Одним из наиболее эффективных для самообороны экземпляров являются гладкоствольные самозарядные ружья линейки «Сайга», созданные на базе автомата Калашникова. Максимально можно приобрести 5 гладкоствольных ружей. «Сайга» бывает двух подвидов – гладкоствольная и нарезная. Нарезной карабин «Сайга» имеет внутри ствола нарезы, которые позволяют попадать в мишень с более дальнего расстояния. Законодательство разрешает приобретение компонент патронов - пуль, дроби/картечи,

пороха, капсюлей, и самостоятельное снаряжение патронов. С 2018 года самостоятельное снаряжение патронов разрешено и для нарезного оружия.

В РФ запрещается оборот в качестве гражданского и служебного оружия огнестрельного длинноствольного оружия емкостью магазина (барабана) более 10 патронов. Магазин не более 10 патронов и отсутствие автоматического режима огня – это общие условия для гражданского оружия.

Боевое, а это пистолеты, автоматы, пистолеты-пулеметы, револьверы легально приобрести нельзя. Им владеют только военные и силовые структуры страны.

Право на приобретение гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения в соответствии с 150-ФЗ имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 21 года, прошедшие либо проходящие военную службу, а также граждане, проходящие службу в государственных военизированных организациях и имеющие воинские звания либо специальные звания или классные чины юстиции.

Право на приобретение газового оружия, огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны, спортивного оружия, охотничьего оружия, сигнального оружия, холодного клинкового оружия, предназначенного для ношения с национальными костюмами народов Российской Федерации или казачьей формой, имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет и имеющие лицензию на приобретение оружия с последующей его регистрацией в двухнедельный срок в федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном в сфере оборота оружия, или его территориальном органе по месту жительства.

Выдается также лицензия на коллекционирование оружия. Коллекционеров в нашей стране около 100 тысяч человек, сообщают СМИ.

Владельцы гражданского огнестрельного оружия – гладкоствольного и нарезного, обязаны хранить его в сейфах, отвечающих всем необходимым требованиям.

Лицензия выдается только лицам, достигшим установленного законом возраста, не имеющим судимостей, психических расстройств, наркотической зависимости, и получившим соответствующее медицинское заключение, свидетельствующее об отсутствии противопоказаний.

В последнее время появляются предложения о необходимости повышения возраста продажи всех видов гражданского оружия, а также, учитывая степень опасности возможного применения охотничьего оружия, предлагается проверять выдачу охотничьих билетов и выявлять лиц, которые в действительности не являются охотниками, а таким способом стремятся получить право на оружие.

Выдача медицинских справок и характеристик в стране находится под контролем из-за случаев выдачи фиктивных документов. Оружие обладает большой дальностью стрельбы и высокой поражающей силой, а в некоторых случаях даже спортивные образцы могут быть смертельно опасными, и многое зависит от того, в чьих руках они окажутся.

При этом СМИ информируют, что в стране существует и нелегальный оборот гражданского оружия, а эксперты считают, что количество таких стволов может насчитывать от 5 млн до нескольких десятков млн единиц.

Для повышения уровня гарантий защищенности людей от неправомерного применения оружия все острее встают вопросы вывода из тени нелегального оружия, соблюдения жесткого контроля и повышения культуры обращения с оружием.

В целях контроля за оборотом огнестрельного оружия на базе отечественных технологий создается электронная система. Получить лицензию, продлить ее, подтвердить разрешение на ввоз и вывоз охотничьего оружия можно уже сейчас при помощи компьютера. В 2019 году в лицензионные подразделения Росгвардии поступило свыше 2,4 млн заявлений на предоставление государственных услуг в области оборота оружия. 2,1 млн заявлений направили через Единый портал госуслуг, то есть порядка 90,8% запросов поступили в электронной форме.

Для повышения эффективности условий хранения оружия и патронов, усиление ответственности владельцев оружия проводятся проверки. В 2019 году было проведено 2,8 млн таких рейдов обеспечения сохранности оружия, в ходе которых аннулировано 37,8 тыс. разрешительных документов на гражданское оружие. В 2019 году за нарушения, выявленные в ходе проверок и других мероприятий, изъято 181,1 тыс. единиц

гражданского оружия. Только в 2019 году в мастерских Росгвардии под распил попало 152 тысячи единиц оружия и 2,8 млн патронов разных калибров.

При этом существует заинтересованность производителей и есть предложения по увеличению максимально разрешенного количества единиц стрелкового оружия с 5 до 10 единиц. Кроме того, часто обсуждаются вопросы, связанные с несостыковкой в законодательстве по возрасту в связи с призывом в армию на срочную службу, когда юноши получают доступ к автоматам Калашникова, танкам, ракетам уже в 18 лет. Появляются даже предложения о полной отмене лицензий и открытия свободной продажи, в пример приводится Америка, где оружия больше в 1,5 раза по сравнению с количеством проживающих, используются короткоствольные пистолеты, револьверы, охотничьи ружья 12-16 калибра. Только в двух штатах- Висконсине и Иллинойсе – запрещено оружие, остальные штаты разрешают открытое ношение, а в большинстве случаев допустимо и скрытое.

Психология вооруженного человека и осознание последствий применения оружия лежат в основе оружейной культуры, которой сегодня, к сожалению, еще не все обладают.

Оружейная культура в нашей стране возникла много лет назад, Пистолеты и револьверы в царской России были в дворянских домах, их использовали разъездные врачи. История знает много примеров применения оружия на дуэлях. В предреволюционные годы свободно можно было приобрести «Наган», «Браунинг», «Парабеллум», «Маузер». В крестьянских домах, у охотников и казаков были ружья. Изъятие оружия началось после первой русской революции и в течение 1906 года были конфискованы десятки тысяч револьверов и пистолетов. В советской России запрет на оружие был внесен в Уголовный кодекс, но охотничье при этом оставалось в ходу. В 1960 году стало обязательным наличие охотничьего билета для владения таким оружием, для которого исторически сложился определенный льготный режим оборота, благодаря традициям и приравниванию его к орудию труда для ведения охотничьего промысла.

В наши дни в РФ за незаконный оборот гражданского огнестрельного гладкоствольного оружия предусматривается административная (при нарушении правил хранения, ношения, регистрации) и уголовная ответственность. Некоторые эксперты считают, что ужесточение законодательства должно быть направлено на тех, кто имеет преступные намерения, а не для законопослушных граждан, получающих его для охоты или самозащиты, обеспечивая свое конституционное право.

Ирина Дронина