В Индии захотели локализовать производство истребителей Rafale на своей территории

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Индия, совершив покупку более трёх десятков истребителей Rafale у Франции (пока партия не поставлена заказчику), дала понять, что если и будет покупать новую крупную партию этих самолётов, то французы должны пойти на определённые уступки. О каких конкретно уступках идёт речь?

Так, в индийской прессе сообщается о том, что госкомпания Индии Hindustan Aeronautics Limited (HAL) вступила с французской компанией Dassault в переговоры. Целью для HAL является получение возможности запустить производство «Рафалей» на территории Индии. В компании это объясняют действующей в стране программа «Make in India».

Нужно отметить, что вопрос о локализации производства французских истребителей в Индии поднимается с 2012 года, но тогда французская сторона предложение Индии отвергла.

По словам индийского генерала Бипина Равата, в течение 4-х лет Индия могла бы заказать ещё 36 истребителей «Рафаль», если французы пойдут на создание индийского филиала предприятия.

Бипин Рават даёт понять, что власти Индии хотят получить производственную линию "Рафаль" на своей территории:

Можно было бы локализовать производство истребителей или некоторых важных комплектующих для них на нашей территории.

Вместе с этим индийским журналистам удалось выяснить некоторые особенности уже заключённого контракта. Оказалось, что контракт на покупку 36 «Рафалей» обошёлся индийской казне аж в 7,8 млрд евро.

Получается, что стоимость одного «Рафаля» по этому контракту – астрономическая: почти 217 млн евро. Но в Нью-Дели заявили, что 50 процентов от стоимости контракта французы «направят в оборонную отрасль Индии с частичной передачей технологий». Другими словами, цена одного «Рафаля» (по грубой прикидке) для Индии – около 108-109 млн долларов. Однако и эта цена выглядит весьма высокой для истребителей 4-го поколения.

Оппозиционные силы Индии, руководствуясь этой информацией, обвиняют власти в реализации коррупционных схем.