"Шьет броню, как бумагу": российская бронетехника получит новую пушку

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости, Николай Протопопов. Всесторонний обзор, 57-миллиметровые снаряды, высокая скорострельность и универсальность — разработка автоматического артиллерийского комплекса для бронетехники АУ-220М "Байкал" близка к завершению. В мае его покажут в составе перспективной боевой машины пехоты Т-15 "Армата". Об особенностях новейшего модуля — в материале РИА Новости.

Восемьдесят выстрелов в минуту

Артиллерийскую установку АУ-220М "Байкал" впервые продемонстрировали в 2015-м на выставке в ОАЭ. Отзывы специалистов были восторженными, новинке пророчили большое будущее. Боевым модулем с 57-миллиметровым орудием уже заинтересовались потенциальные заказчики, в серию планируется запустить в 2020-м.

"Байкал" — это полностью автоматизированная необитаемая боевая система с дистанционным управлением. "Главный калибр" — 57-миллиметровая пушка, кроме того, в паре с ней работает 7,62-миллиметровый пулемет.

Модуль вращается на 360 градусов и поражает цели на расстоянии более 14 километров, по вертикали — до семи с половиной километров. Начальная скорость снаряда — до полутора километров в секунду при скорострельности 80 выстрелов в минуту. На удалении 1,5 километра пробивает до 120 миллиметров брони под углом 60 градусов. Ствол наводится в широком диапазоне углов по вертикали — от минус пяти до плюс 60 градусов.

Боекомплект — 80 бронебойных, управляемых и осколочно-фугасных снарядов, а также 500 патронов для пулемета. Крупный калибр позволяет заряжать "Байкал" "умными" боеприпасами с интеллектуальной системой дистанционного подрыва. Особенно эффективны они против малоразмерных беспилотников, которые в последние годы все чаще применяют на поле боя.

Ожидается, что за счет увеличенного калибра оснащенная "Байкалом" бронетехника многократно повысит огневую мощь мотострелковых подразделений. Сейчас модуль проходит предварительные испытания.

Боевой модуль АУ-220М "Байкал" Источник изображения: CC BY-SA 4.0 / Vitaly V. Kuzmin / Боевой модуль АУ-220М Байкал / Cropped image

Клыки для "Арматы"

Новый модуль предназначен для разных типов перспективной бронетехники. Так, летом минувшего года посетителям форума "Армия" показали опытный образец в составе самоходного зенитного артиллерийского комплекса 2С38 "Деривация-ПВО", построенного на базе БМП-3. А в предстоящем параде Победы в Москве примет участие тяжелая БМП Т-15 на платформе "Армата", также оснащенная "Байкалом".

Разработчики не исключают, что комплексами АУ-220М вооружат ударные самолеты, корабли малого водоизмещения и катера. Сейчас кипит работа над межвидовой унифицированной системой для Сухопутных и Воздушно-десантных войск, Воздушно-космических сил и Военно-морского флота.

Дальнейшее развитие "Байкала" — автоматическая артиллерийская установка "Кинжал". Вдобавок к основному орудию и пулемету этот модуль получил два контейнера с противотанковыми управляемыми ракетами 9М120 "Атака".

Из-за дополнительного вооружения и увеличенного боекомплекта масса модуля выросла почти до четырех тонн. Поэтому одно из главных требований к базовой бронетехнике — грузоподъемность и прочность шасси.

Кроме того, машина должна уверенно справляться с немалой отдачей 57-миллиметровых орудий. "Кинжал" отлично подходит для все той же БМП Т-15 "Армата". А в перспективе им могут вооружить и новую колесную платформу "Бумеранг".

Т-15 с модулем АУ220М "Байкал" на военно-техническом форуме "Армия-2018" Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Куденко

Хорошо забытое старое

Легкая бронетехника Сухопутных войск на протяжении нескольких десятилетий вооружалась в основном 30-миллиметровыми пушками. Самая распространенная — 2А42. На относительно современные БМП-3, БТР-80, БТР-82А, БМД-4 устанавливают 30-миллиметровую автоматическую 2А72.

Но боевая техника развивается, появляются гораздо более эффективные средства защиты, и мощности этого вооружения уже недостаточно. Орудия попросту не способны поразить современные танки и БМП. Осколки 30-миллиметровых снарядов не пробивают даже комплекты экипировки пехотинцев. Калибр 57 миллиметров — совсем другое дело. Пока в мире не существует бронетранспортеров и боевых машин пехоты, способных выдержать выстрел из "Байкала" или "Кинжала".

Между тем у военных накоплен солидный опыт работы с таким калибром. Так, в начале Великой Отечественной советские артиллеристы применяли 57-миллиметровую пушку конструкции Грабина ЗИС-2. Благодаря длинному стволу снаряд легко пробивал до 100 миллиметров брони с километровой дистанции. Однако мощность ЗИС-2 признали избыточной, поскольку толщина лобовой брони немецких танков в то время не превышала 60 миллиметров. Производство ЗИС-2 свернули в пользу 45- и 76-миллиметровых пушек.

ЗиС-2 образца 1943 года Источник изображения: © Фото : George Chernilevsky

Прототипом всех современных 57-миллиметровых боевых модулей можно считать пушку С-60, которую ставили на артиллерийскую установку ЗСУ-57-2. Разработанная в начале 1950-х гусеничная самоходка несла два таких орудия. Впрочем, в войсках она так и не прижилась. Во многом из-за низкого темпа стрельбы и отсутствия радиолокационной станции наведения, что делало зенитку бесполезной против скоростных самолетов. Но за счет мощного снаряда самоходка неплохо проявила себя в качестве машины поддержки танков.