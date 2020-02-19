Вертолетчики Балтфлота разбомбили корабли "противника"

Пилоты более десяти вертолетов соединения морской авиации Балтийского флота отработали вылеты на боевое применение на морских полигонах в Калининградской области.

Как сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту, в учебно-тренировочных полетах участвовали ударные вертолеты Ми-24 и транспортно-боевые вертолеты Ми-8.

Вертолетчики отработали нанесение ударов неуправляемыми авиационными ракетами и авиабомбами по морским целям, имитирующим корабли и малоразмерные цели условного противника. Удары наносились как поодиночке, так и в составе пар.

Накануне летчики Балтийского флота отработали один из самых сложных видов летной подготовки - ночную дозаправку самолетов в воздухе над Калининградской областью. Более десяти экипажей многоцелевых истребителей Су-30СМ и фронтовых бомбардировщиков Су-24М заправлялись от самолета-топливозаправщика Ил-78 ВКС России, одиночно и в составе пары.

На высоте от двух до пяти километров и при скорости 500-600 километров в час летчик должен приблизиться к воздушному танкеру на расстояние 10-15 метров и выпущенной штангой законтактировать с конус-датчиком заправщика, после чего выдерживать место в строю до полной заправки.

Светлана Песоцкая (Калининградская область)