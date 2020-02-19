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Независимое военное обозрение

Турция перебросила в Сирию до 7000 солдат и более 600 единиц военной техники

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Фото Cem Genco/Anadolu Agency via Getty Images
Фото Cem Genco/Anadolu Agency via Getty Images.

Обзор арабской прессы

Турецкий Генштаб продолжает перебрасывать войска на сирийскую территорию в провинции Алеппо и Идлиб. Источники сообщают о том, что новая турецкая военная колонна пересекла границу сразу после полуночи через КПП Баб Аль-Хава, к северу от Идлиба и проследовала в южном направлении. В ее составе насчитывалось до 70 единиц военной техники, танки, бронеавтомобили, системы залпового огня.

Начиная со 2 февраля Анкара направила в Сирию до 2225 транспортных средств, груженных амуницией и боеприпасами и более 600 единиц военной техники(по курдским источникам), включая танки, бронетранспортеры, самоходные артиллерийские ствольные установки, РСЗО и ракетные комплексы. На сирийскую территорию уже переброшено около 7000 турецких солдат, в купе с артиллерией, бронетехникой и средствами разведки это уже тянет на усиленную моторизованную дивизию. К тому же в ныне текущей военной операции задействована фронтовая и армейская авиация турецких ВВС. Такого уровня силы и средства турецкий Генштаб не использовал со времен Кипрской войны.

Недавно турецкие военные основали новый наблюдательный пост в деревне Матарам близ города Эриха; на дороге M4, примерно в 12 км к югу от города Идлиб. По данным правозащитников, в течение последних двух суток в провинции Идлиб появились еще два новых, «с иголочки», опорных пункта турецких войск. Один – в деревне Бардакли, между городами Сармада и Аль-Дана, к северу от Идлиба, а второй – недалеко от Нахлайи к северу от города Эриха, в южной сельской местности Идлиба. Соответственно, число турецких постов в зоне «деэскалации» возросло до 36, они располагаются вблизи населенных пунктов: Салвах, Калаат Самаан, Шейх Окайл, Таллат Аль-Эйс, Таллат Аль-Тукан, Сарман, Джабал Анадан, Аль-Зайтуна, Мурек, юг «Аль-Рашидин», «Шир Мгхар», «Иштабрак», Анадан, «Аль-Рашидин», «Маар-Хаттат», «Сарагеб», «Аль-Тарнаба», «Аль-Найраб», «Аль-Мугир», «Кумайнас», «Сармин», «Тафтаназ», «Мааррат аль-На» Сан, Мааррат Масрин, Аль-Джина, Кафр Кармин, Аль-Таувама, Аль-Мастума, Трамнин, Аль-Атариб, Дарат Изза, Аль-Бардакли, Наглая и Матарам и др. Армия Турции и поддерживаемые Анкарой военизированные формирования проявляют боевую активность и в северной части провинции Ар-Ракка. Кроме того, турецкая артиллерия ведет периодический артиллерийский обстрел, курдских населенных пунктов в провинции Хасака. В частности, недавно под огнем оказались деревня Хармала, пригороды Таль-Тамра и северные окраины города Абу-Расин.

Правозащитные организации фиксируют авиационную активность российских ВКС в провинциях Идлиб и Алеппо. Независимые арабские источники, также, сообщают о значительных военных успехах Сирийкой арабской армии в тех же провинциях. Войска Дамаска развивают наступление в провинции Идлиб в северном направлении и в провинции Алеппо – в западном и северо-западном.


Александр Шарковский

Ответственный редактор НВО

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Страны
Кипр
Россия
Сирия
Турция
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