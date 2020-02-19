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ЦАМТО

Milrem Robotics представила в Сингапуре ДУМ THeMIS пятого поколения

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Milrem Robotics THeMIS
Эстонская самоходная безэкипажная гусеничная платформа Milrem Robotics THeMIS в экспозиции выставуи Eurosatory 2018 в трех исполнениях (сверху вниз): с боевым модулем Nexter ARX20 с 20-мм автоматической пушкой и спаренным 7,62-мм пулеметом; с боевым модулем FN Herstal deFNder RWS с 12,7-мм пулеметом; в качестве носителя беспилотного разведывательного мультикоптера Threod Systems Tethered.
Источник изображения: Milrem Robotics

ЦАМТО, 18 февраля. Эстонская компания Milrem Robotics продемонстрировала на авиасалоне Singapore Airshow-2020 (11-16 февраля) дистанционно управляемую машину (ДУМ) пятого поколения THeMIS, предназначенную для поддержки войск на поле боя и повышения их боевой эффективности.

При создании пятого поколения ДУМ THeMIS был использован опыт, приобретенный в ходе испытаний, проведенных в США, Европе и Сингапуре, а также в операции в Мали в 2019 году.

Ранее машины также тестировались в ходе военных учений ВС Великобритании, Нидерландов, Латвии, Эстонии и КМП США. В ближайшее время оценку ДУМ проведет Институт оборонных технологий МО Таиланда.

Как заявляет компания, THeMIS находится в серийном производстве и уже поставлена в Индонезию, Германию, Нидерланды, Норвегию, Францию, США и Великобританию в конфигурации машины материального обеспечения. ДУМ может оснащаться кинетическими или некинетическими средствами поражения, включая ДУМВ, привязанными БЛА, разведывательным оборудованием и системами РХБ-разведки. Платформа приняла участие в боевых стрельбах с применением пяти различных систем вооружения, включая ПТРК "Джавелин".

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