NASA сообщило о стыковке космического грузовика Cygnus с МКС

Американский грузовой космический корабль Cygnus успешно состыковался с Международной космической станцией (МКС). Об этом во вторник, 18 февраля, сообщило на своем сайте Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Операция была завершена в 14:16 мск при помощи специальной руки-манипулятора Canadarm2. Грузовик присоединен к американскому сегменту МКС — модулю Unity.

Cygnus доставил на МКС около 3,5 т груза. Среди них продовольствие, оборудование и материалы для проведения исследований. В частности, астронавты изучат последствия воздействия микрогравитации на потерю костной ткани и бактерии, а также возможности распространения огня в разных условиях.

Ракета-носитель Antares с Cygnus корпорации Northrop Grumman отправился к МКС 16 февраля.