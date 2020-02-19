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Интерфакс-АВН

Украина увеличила до $1 млрд ассигнования на гособоронзаказ

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Украинские военнослужащие на военной базе в Киеве. 15 ноября 2018
Украинские военнослужащие на военной базе в Киеве. 15 ноября 2018.
Источник изображения: © AP Photo / Efrem Lukatsky

Киев. 18 февраля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Сумма бюджетных средств, выделенных в Украине на государственный оборонный заказ, повышена по сравнению с 2019 годом на 16%, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов.

"Утверждение решения по основным показателям государственного оборонного заказа на 2020, 2021, 2022 годы. Сегодня пресс-служба Совета безопасности и обороны выдаст пресс-релиз. Там будут цифры... вы там сможете с этим ознакомиться. Единственное, что могу сказать, что гособоронзаказ повышен по сравнению с прошлым годом на 16%", - сказал Данилов на брифинге по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины в Киеве во вторник.

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Проекты
2020-й год
Гособоронзаказ
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