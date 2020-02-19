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Курды готовы влиться в состав сирийской армии

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Источник изображения: vpk-news.ru

Руководство курдов заявило о готовности воевать в союзе с Россией против США и Турции.

Высокопоставленные представители курдов из различных регионов Сирии выступили с обращением, в котором говорится, что их формирования готовы вести боевые действия на севере, северо-востоке и северо-западе страны вместе с российскими военными.

По их словам на данный момент официальный Дамаск является скорее союзником, а основным противником возвращения арабской республики к мирной жизни стали оккупационные силы Турции, протурецкие исламисты и американские войска.

«Турция – вот наш главный противник. Мы будем воевать с Россией и САА против турецких оккупантов и террористов, а если США попытаются посягнуть на наши территории, мы будем готовы к войне и против них», - опубликовано в «Твиттер»-аккаунтах представителей курдского руководства.

В ходе освобождения западной части города Алеппо и его предместий сирийские курды приняли активное участие. Их формирования, составляющие свыше 400 бойцов, отражали контратаки боевиков на позиции ВС САР, а также вели обстрел позиций террористов.

В последнее время обсуждается вопрос интеграции курдских подразделений в состав ВС САР. В связи с этим ряд сирийских политиков предложили передать этим формированиям тяжёлое вооружение, в том числе крупнокалиберные пулемёты, миномёты, ПТРК и ПЗРК для отражения атак турецкой авиации.

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Страны
Россия
Сирия
США
Турция
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