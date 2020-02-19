Войти
Военное обозрение

Как бороться с «линейным навалом»: опыт сирийских командиров

390
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Успешно идущая на западе страны кампания сирийских войск привлекла к себе повышенное внимание военных экспертов. Многие из них отмечают значительные сдвиги в тактическом мастерстве командиров, которые свидетельствуют о существенном росте военного опыта.

Ранее подразделения САА зачастую обращались в бегство вследствие массированной атаки, будучи не в состоянии сдержать навал линейных порядков. Их ошибка заключалась в том, что командиры старались найти стратегически удобную позицию, максимально укрепить её и защищать как крепостные стены.

Однако боевики этим умело пользовались. Они сосредотачивали на узком участке фронта превосходящие силы, что позволяло добиться высокой концентрации огня по позициям окопавшегося подразделения. В итоге эффективность ответной стрельбы существенно снижалась и боевые порядки джихадистов могли передвигаться чуть ли не линейным строем, что со стороны неискушенному наблюдателю казалось безумной, но непонятным образом результативной тактикой.

Но в итоге на любой военной приём находится адекватный ответ. После стольких лет жестокого отбора на фронтах войны сирийские командиры получили опыт и научились умело противостоять данной тактике.

Они больше не цепляются за изначальную позицию как за последний оплот, а заранее подготавливают запасные площадки. На них сирийское подразделение организованно отходит в случае «линейного навала». Это дает время на переброску подкрепления и нанесения артиллерийско-бомбового удара по сконцентрированным порядкам боевиков.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Сирия
Продукция
Т-84 Оплот
Похожие новости
30.08.2018
Опять химичат: к чему могут привести новые удары США по Сирии
30.07.2018
День ВМФ России: главный парад, новинки флота и база в Сирии
20.06.2018
Четыре фронта в зоне деэскалации
28.02.2018
Конструктивная вражда
26.01.2016
Место в историях
13.03.2013
Арсенал : Тяжелая российская бронетехника. Существующие образцы и перспективы платформы "Армата"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.02 07:32
  • 3
«Роскосмос» отказался от «фаллоса»
  • 19.02 07:03
  • 1
Первая ступень Falcon 9 упала в океан
  • 19.02 06:23
  • 23
Ка-52М вооружат ракетой с дальностью 100 километров
  • 19.02 05:56
  • 2
SpaceX перенесла запуск ракеты с 60 спутниками Starlink
  • 19.02 05:31
  • 92
"МиГ" и "Сухой" объединят для производства всей боевой авиации РФ
  • 19.02 03:58
  • 1
Интервью генерального директора ООО «Военно-промышленная компания»
  • 19.02 03:52
  • 150
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 19.02 00:36
  • 1
Бомбежку Су-35С показали от первого лица
  • 19.02 00:16
  • 5
«Рентабельность упала»: Пентагон экономит на бомбардировщиках
  • 18.02 22:55
  • 3
Планы поставок танков в Вооруженные Силы России
  • 18.02 22:29
  • 7
Новый способ ведения боя
  • 18.02 21:17
  • 5
Скрытная камера: у разведчиков появится голографический фотоаппарат
  • 18.02 18:06
  • 50
Коронавирус поразил китайские ракеты
  • 18.02 17:24
  • 5
Новейший транспортник Ил-112 совершит второй полет
  • 18.02 15:02
  • 1
Шпиономания, говорите?