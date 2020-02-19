Как бороться с «линейным навалом»: опыт сирийских командиров

Источник изображения: topwar.ru

Успешно идущая на западе страны кампания сирийских войск привлекла к себе повышенное внимание военных экспертов. Многие из них отмечают значительные сдвиги в тактическом мастерстве командиров, которые свидетельствуют о существенном росте военного опыта.

Ранее подразделения САА зачастую обращались в бегство вследствие массированной атаки, будучи не в состоянии сдержать навал линейных порядков. Их ошибка заключалась в том, что командиры старались найти стратегически удобную позицию, максимально укрепить её и защищать как крепостные стены.

Однако боевики этим умело пользовались. Они сосредотачивали на узком участке фронта превосходящие силы, что позволяло добиться высокой концентрации огня по позициям окопавшегося подразделения. В итоге эффективность ответной стрельбы существенно снижалась и боевые порядки джихадистов могли передвигаться чуть ли не линейным строем, что со стороны неискушенному наблюдателю казалось безумной, но непонятным образом результативной тактикой.

Но в итоге на любой военной приём находится адекватный ответ. После стольких лет жестокого отбора на фронтах войны сирийские командиры получили опыт и научились умело противостоять данной тактике.

Они больше не цепляются за изначальную позицию как за последний оплот, а заранее подготавливают запасные площадки. На них сирийское подразделение организованно отходит в случае «линейного навала». Это дает время на переброску подкрепления и нанесения артиллерийско-бомбового удара по сконцентрированным порядкам боевиков.