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ТАСС

Шойгу заявил, что Минобороны выступает за регулярные контакты с военными Италии

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Иллюстрация на тему российско-итальянских отношений.

Министр обороны России отметил важность контактов с руководством военного ведомства Италии, а также визитов боевых кораблей и авиаподразделений

РИМ, 18 февраля. /ТАСС/. Минобороны России придает особое внимание восстановлению регулярных контактов с руководством военного ведомства Италии, а также визитам боевых кораблей и авиаподразделений. Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на встрече в Риме с главой военного ведомства Италии Лоренцо Гуэрини.

"Рассматриваем наш диалог как важный элемент укрепления позитивных отношений между военными ведомствами России и Италии", - сказал Шойгу.

"Наибольшее внимание придаем восстановлению регулярных контактов высшего военного руководства и делегаций различного уровня, визитам боевых кораблей и авиаподразделений, а также проведению штабных переговоров для обсуждения вопросов оборонной политики", - подчеркнул министр.

По словам Шойгу, на встрече он хотел бы более подробно остановиться на оценке двустороннего военного сотрудничества.

"Италия - наш давний надежный партнер. Сейчас, правда, военное сотрудничество между нашими странами переживает непростой период, однако первопричина этого никак не связана с двусторонними отношениями", - констатировал глава Минобороны.

Он подчеркнул, что ситуация в Европе сейчас непростая. "Поэтому как никогда необходимо восстанавливать отношения между нашими странами для укрепления доверия и стабилизации обстановки в Европе", - сказал Шойгу.

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Страны
Италия
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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