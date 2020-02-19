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Российская газета

Отряд спецназа "Витязь" признали одним из лучших в мире

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Источник изображения: Александр Кряжев / РИА Новости

Директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов дал высокую оценку подготовке и результатам выступления команд Росгвардии на международных соревнованиях спецназа UAE Swat Challenge, которые проходили в Объединенных Арабских Эмиратах с 9 по 13 февраля 2020 года.

Спецназовцы состязались с зарубежными коллегами на территории учебного центра Al Ruwayaa Training City. Участвовали более пятидесяти команд подразделений специального назначения из тридцати стран мира. Среди участников были и три команды Росгвардии. Это команда Центра специального назначения "Витязь", СОБР "Рысь" и команда росгвардейцев из Чеченской Республики.

Борьба была упорной и многодневной, проходила почти в 30-ти градусную жару. "Витязи" завоевали "серебро", росгвардейцы из Чеченской Республики заняли почетное четвертое, а бойцы СОБР "Рысь" расположились на десятом итоговом месте. То есть все три команды Росгвардии вошли в десятку сильнейших и обеспечили себе безоговорочное лидерство в неофициальном командном зачете.

В международных соревнованиях такого уровня росгвардейцы уже принимали участие в прошлом году и также выступили достойно. В тот раз в состав сборной Росгвардии вошли военнослужащие Центра специального назначения "Витязь" и сотрудники СОБР "Рысь". В 2019 году росгвардейцы остановились всего в одном шаге от пьедестала и заняли четвертое место. Кстати, стрелковые упражнения бойцам спецназа Росгвардии пришлось выполнять не из своего табельного оружия.

Результаты нынешнего года свидетельствуют о возросшем уровне профессионального мастерства бойцов ведомственного спецназа.

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил, что Директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации - главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации генерал армии Виктор Золотов особо отметил не только великолепную подготовку спецназовцев ведомства к соревнованиям, но и их высокий командный дух и волю к победе.

Кроме того, Валерий Грибакин напомнил, что интенсивные тренировки перед неофициальным "чемпионатом мира" среди спецназа проходили в течение года. Команды готовили лучшие инструктора Росгвардии, которые неоднократно завоевывали золотые медали различных первенств: по стрельбе, боевым видам единоборств, военно-прикладным видам спорта. Так, большой вклад в успех "витязей" внес офицер, непосредственно курировавший их подготовку, - помощник директора Росгвардии полковник Юрий Котов, который хорошо известен в спецназовском сообществе как настоящий профессионал и мастер своей военной специальности.

Валерий Грибакин обратил внимание на то, что в командах Росгвардии были исключительно действующие сотрудники и военнослужащие, которые усиленные тренировки сочетали с ежедневным выполнением повседневных задач по службе. Эти задачи важны, ответственны и опасны - противодействие терроризму и экстремизму, организованной преступности и преступным сообществам, освобождение заложников.

В Росгвардии уверены, что завоеванное "витязями" "серебро" - на самом деле на вес золота. Команда-победитель из Объединенных Арабских Эмиратов действовала на своей родной полосе и отлично знакома со всеми нюансами этих суровых испытаний. Поэтому обычно на подобных соревнованиях хозяева турнира идут вне общего зачета. "Витязям" же пришлось выступать в сложнейших условиях чужого климата и в незнакомой обстановке. В итоге - между первым и вторым местом разница всего пять баллов.

Стабильными результатами и грамотными действиями на сложнейших этапах росгвардейцам на практике удалось доказать, что наш спецназ, обладающий уникальным боевым опытом, который всегда отличался взаимовыручкой и командным духом, является одним из самых профессиональных, хорошо подготовленных и результативных подразделений специального назначения в мире. По словам Валерия Грибакина, Директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов принял решение за высокий результат, волю к победе и командный дух поощрить участников соревнований и тех, кто занимался их подготовкой. Соответствующий приказ сейчас готовится.


Михаил Фалалеев

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