Исследовательское судно "Евгений Горигледжан" передадут Минобороны в марте 2021 года

Представитель ПСЗ "Янтарь" сообщил, что в начале февраля рабочие вернулись на судно для продолжения работ

КАЛИНИНГРАД, 18 февраля. /ТАСС/. Океанографическое исследовательское судно (ОИС) "Евгений Горигледжан", строящееся на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" (ПСЗ, входит в Объединенную судостроительную корпорацию) в Калининграде для Главного управления глубоководных исследований Минобороны РФ, должно быть передано заказчику в конце марта 2021 года, сообщил ТАСС пресс-секретарь судоверфи Сергей Михайлов.

"ПСЗ "Янтарь" и Минобороны России 31 января этого года подписали дополнительное соглашение о продлении срока действия контракта, где прописан период, в который наши корабелы должны завершить работы по ремонту и переоборудованию судна. Согласно ему, ОИС "Евгений Горигледжан" завод должен передать заказчику в конце марта следующего года", - рассказал он.

Собеседник отметил, что в ноябре 2018 года официально были приостановлены работы по ремонту и переоборудованию судна, в течение всего 2019 года велись переговоры и решались вопросы с заказчиком по дальнейшему исполнению государственного контракта.

В настоящее время активная фаза строительства ОИС "Евгений Горигледжан" возобновлена. В начале февраля рабочие вернулись на судно для продолжения работ, сказал представитель ПСЗ "Янтарь".

Океанографическое исследовательское судно проекта 02670 "Евгений Горигледжан" перезаложен в 2016 году на базе морского буксира МБ-305 проекта В-92. Его главной заявленной задачей станет "проведение подводных технических работ". Водоизмещение судна - 4 тыс. тонн, автономность - 30 суток, экипаж - 32 человека плюс 25 членов экспедиции. Судно разработано Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз" (входит в ОСК).