В США предложили использовать саранчу в военных целях

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Американские исследователи собираются сделать из саранчи "киборгов" для службы в армии. В их задачу входит поиск взрывчатых и других опасных веществ.

Об этом сообщает издание Futurism.

Сейчас для обнаружения взрывчатки используются химические анализаторы, но это громоздкие, дорогие и сложные устройства, имеющие массу недостатков. Саранча, как утверждается, способна определять наличие взрывчатки быстрее и лучше любого электронного прибора. Эти способности насекомых решили использовать.

Разработка проекта, заказанного Военно-морскими силами США, ведется с 2016 года. В нее уже вложено 750 миллионов долларов.

Чтобы насекомое выполняло поставленные перед ним задачи, нервные окончания саранчи готовы связывать с электродами, фактически превратив насекомое в биоробота. За доли секунды насекомое может определять наличие взрывчатки или иного химического вещества, и через электроды посылать сигнал оператору с помощью специального передатчика-декодера.

Наибольшую трудность вызывает считывание информации, полученной от насекомого. Решив эти проблемы, исследователи смогут приступить к экспериментальному использованию саранчи для решения практических задач.

Предполагается применять данную технологию не только для оборонных нужд, но и в мирных целях.