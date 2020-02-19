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Интерфакс-АВН

Глава МИД Эстонии отверг критику Китая в адрес департамента внешней разведки

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Таллин
Таллин.
Источник изображения: © Фото : Pixabay/jackmac34

Таллин. 18 февраля. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу (Urmas Reinsalu) отверг критику посольства Китая в Эстонии относительно ежегодника департамента внешней разведки.

Дипломатическое представительство КНР ранее назвало утверждения разведки Эстонии в отношении официального Пекина ложными и потребовало исправить их.

"Я отвергаю это требование китайского посольства, в котором есть указания на деятельность департамента внешней разведки. Оценка департамента внешней разведки - это оценка безопасности, которая основана на экспертных знаниях его сотрудников. Это совсем не означает, что мы не будем развивать двустороннее сотрудничество с Китаем с учетом взаимной выгоды и интересов национальной безопасности", - сказал Рейнсалу во вторник порталу телерадиовещания ERR.

По его словам, вопросы, связанные с растущим влиянием Китая в мире, обсуждаются как в Евросоюзе, так и в НАТО. "Несомненно, мы внимательно следим за этими изменениями. Правительство Эстонии также приняло принципы нашей политики в отношении Китая", - пояснил министр.

Посольство Китая в Эстонии сделало заявление, в котором подвергло критике касающуюся Китая часть ежегодного отчета департамента внешней разведки и потребовало исправить утверждения, назвав их ложными.

В опубликованном 12 февраля ежегоднике департамента Китай был включен в список источников возможных угроз безопасности. По оценке ведомства, Китай хочет изменить мировой порядок в своих интересах и может использовать китайские инвестиции и создание технологической зависимости в политических целях, что является растущей угрозой для Эстонии.

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